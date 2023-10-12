Израиль ликвидировал топ-боевика ХАМАС 12.10.2023, 10:49

2,240

Уничтожен также агент террористов, который транслировал атаку на израильскую территорию.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ночью ликвидировала высокопоставленного боевика ХАМАС Мухаммеда Абу Шамалу в результате удара по Газе.

Как пишет The Times of Israel, Мухаммед Абу Шамала был старшим оперативником военно-морских сил террористических групп в южной части сектора Газа.

«Дом Абу Шамалы также использовался для хранения военно-морского оружия, предназначенного для использования в террористических операциях против Израиля», - сообщают в ЦАХАЛ.

В разговоре с журналистами представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что военные также ликвидировали Мустафу Шахина - агента ХАМАС, который снимал и транслировал смертоносную атаку террористической группы на юг Израиля в субботу.

«Мы сведем счеты со всеми, кто был причастен к ужасам войны. Мы берем видео из интернета и идентифицируем их с помощью системы распознавания лиц», - говорит Хагари.

По данным ЦАХАЛа, в течение ночи они нанесли отдельные удары по десяткам объектов, принадлежащих ХАМАС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».