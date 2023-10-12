«Усатый цирк»: комики из «Дизель-шоу» высмеяли Лукашенко
- 12.10.2023, 10:58
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Экс-участники команды КВН «ЧП» потроллили диктатора.
«Дизель-шоу», в составе которого есть несколько белорусов, перешло в основном на украинский язык и продолжает высмеивать существующий в Беларуси режим.
Среди украинских комиков выступают экс-участники команды КВН из Минска «ЧП» Дмитрий Танкович и Евгений Сморыгин, пишет UDF.
В новом концерте «Дизель-шоу» со сцены сообщили, что Александр Лукашенко серьезно заболел, а между тем запланировано его выступление в прямом эфире. Сотрудник КГБ потребовал у генерала армии показать двойников руководителя страны, чтобы не пришлось выставлять фанерную фигуру.
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– Генерал, я так понимаю все, больше никаких идей нет?
– Пограничники собаку свою предлагали.
– Собаку?!
– Ну вы сами сказали: найти двойника, который будет выполнять все команды и не будет задавать лишних вопросов. Собака лишних вопросов не задает, все команды выполняет: и сидеть, и лежать, и как наш у Путина – «к ноге».
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– То есть вас тут ничего не смущает? Реальный двойник, который очень похож на Александра Григорьевича?
– Слушайте, ну давайте скажем: копал картошку и загорел.
– Судя по тому, как он загорел, он один всю картошку в Беларуси выкопал.
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– Да никто и не заметит, у нас у половины населения – черно-белые телевизоры.
– А в Москве заметят.
– Козлы.
– Согласен.
– Блин, я, конечно, не силен в геополитике, но у меня ощущение, что сейчас Москва только с такими и дружит.
***
– Генерал, я же вам доверился, я вам поверил, что вы все сделаете, а вы устроили здесь усатый цирк.
– Усатый цирк… Хорошее название для нашей республики.