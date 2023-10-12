Белорусы лепят в Варшаве чебуреки с такой начинкой, о которой «никто не мог бы подумать» 12.10.2023, 11:05

Свои блюда они подают в кафе и ресторанах.

Молодые белорусы создали в Варшаве необычный фуд-стартап. Они жарят чебуреки оригинальных рецептур — с копченым овечьим сыром, дорблю, грушевым конфитюром и даже соусом из кешью. Пока они продвигают свои чебуреки через коллаборации с другими заведениями, но в будущем надеются открыть свое. О планах они рассказали MOST.

Белорусы Саша и Илья мечтали о своем деле несколько лет. Саше 21 год, он повар. Илье — 24, он парикмахер, но в новом бизнесе занимается поиском контактов, продвижением и организацией проекта. Ребята познакомились в Варшаве, поделились мыслями о том, чего не хватает этому городу, и в итоге родился фуд-стартап с забавным названием Çibörek.

Продумывать реализацию проекта ребята начали летом этого года: от идеи до первого пришедшего клиента прошло всего несколько месяцев. У белорусов нет своего цеха или кафе. Свою продукцию они продвигают через коллаборации с разными варшавскими заведениями. Если те готовы добавить чебурек в меню, ребята приходят на их кухню и там готовят по собственной технологии.

Посетители заходят, например, на шоты или напитки бармена и заодно пробуют необычные чебуреки. О местах проведения поп-апов сообщают на странице проекта.

«Форм-фактор чебурека»

— Наш проект — это новый взгляд на привычное. Изначально мы хотели сделать бистро, но потом всплыла идея про чебурек. Это очень старая штука, в Польше не популярная — подобного тут очень мало. Хотелось продумать всё от и до, совместить что-то традиционное с новыми начинками, подачей, продумать брендинг — чтобы люди подумали: «Ого, это что-то интересное», — рассказывает Илья.

Ключевое отличие придуманных чебуреков от классических — в уникальности начинок. В меню, например, чебурек с говяжьей щекой, сыром дорблю и грушей. Есть веганские варианты, есть оригинальные соусы, из кешью, например.

— Когда слышишь «чебурек», в голове возникает образ мяса с луком, сыром или картошкой. Мы же хотели взять форм-фактор чебурека, но запихнуть в него такие вещи, о которых никто не мог бы подумать, — говорит Саша.

Первый опыт такой работы показывает, что «это интересно очень многим, не только молодежи».

— Все хотят попробовать что-то старое и забытое, но в новом формате и с иной подачей, — говорит Илья.

В идеале — сеть точек

Сейчас чебурек стоит 30 злотых (23 рубля) независимо от начинки. Дороже, чем в фастфуде. Но Саша и Илья акцентируют внимание на подходе: он в корне отличается от быстрого питания. К примеру, говяжью щеку обмачивают в вине, потом обжаривают, затем оставляют томиться на шесть часов. Тесто делается «с нуля» и только из натуральных продуктов.

— Наша философия никак не вяжется с фастфудной, — подчеркивает Саша.

Трудоемкость процесса приготовления и качество ингредиентов обуславливают высокую стоимость.

Сейчас чебуреки — дополнительная работа ребят. Зарабатывают они на своих основных работах, за счет этого и инвестируют в стартап. Средства идут на закупку ингредиентов, расходные материалы и прочее.

В будущем ребята планируют перейти от коллаборации с другими заведениями и фуд-стартапами к открытию собственного. В идеале — сеть небольших точек, по одной в каждом крупном городе Польши.

Правда, с открытием собственного заведения затраты вырастут, поэтому ребята не исключают роста цен.

— Мы хотим посмотреть на опыт других людей и заведений, познакомиться с как можно большим количеством людей и создать вокруг себя дружелюбную среду, где заинтересованные люди обмениваются опытом и сотрудничают, объединяя свои аудитории, а не жестко конкурируют. Ведь мы все варимся в одном деле, а людям всегда хочется нового и вкусного, — заключает Илья.

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