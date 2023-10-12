В Батуми открываются сразу две белорусские школы 1 12.10.2023, 11:11

Дети смогут учиться на родном языке и получить официальный грузинский аттестат.

Переговоры активных белорусов и белорусок с грузинскими властями дали свои плоды, и с 16 октября белорусские дети смогут учиться по школьной программе на белорусском языке и получить официальный грузинский аттестат. Также в Батуми открывается и белорусскоязычная школа выходного дня.

Подробности «Будзьме» рассказала Оксана Окуневич, инициатор создания белорусскоязычных школ, руководитель многофункционального белорусского пространства «аКсяродак», магистр технических наук, автор проекта «Человеческая физика».

Школа выходного дня: идея — сохранить белорусскую идентичность

Белорусская школа выходного дня начнет работу в Батуми уже в ближайшую субботу — 14 октября. По информации Оксаны Окуневич, школа будет бесплатной. Существовать она будет на пожертвования.

Первая такая школа выходного дня возникла онлайн, и она работала с расчетом на то, что дети в скором времени — через несколько месяцев или год — смогут вернуться в Беларусь. После, видя востребованность, в Варшаве открыли оффлайн-школу выходного дня. Интересно, что в той школе изучали даже русский язык и литературу. В этом году сеть школ расширилась — в первую очередь на Польшу. А потом возникла идея расширить сеть школ и на другие страны — присоединили Грузию и Литву.

Каждая школа сама выбирает предметы, главное — чтобы все они соответствовали цели сохранения белорусской идентичности и расширению использования белорусского языка.

«Идея этой школы выходного дня — чтобы сохранить или создать белорусскую идентичность. Отчасти, чтобы дети начали говорить на белорусском языке, понимали, для чего он, как им пользоваться, и показать элементы белорусской культуры, чтобы дети воспринимали его как свое», — говорит Оксана Окуневич.

В Батуми встречи будут проходить по субботам, в две смены, обучаться будут дети от 5 до 18 лет. И на сегодня собрано уже более 50 заявок для участия.

Белорусские классы в грузинско-французской школе

Более основательный проект, который начинается сейчас — это открытие в Батуми настоящей первой классической белорусскоязычной школы за рубежом. Это будет белорусско-грузинско-французская школа, которая откроется на базе уже существующей в Батуми частной грузинско-французской школы. Но обучение будет проходить и на ее базе, и на базе пространства «аКсяродак».

«Мы работали над тем, чтобы открыть в школе белорусский сектор — мы были по этому вопросу в парламенте Грузии, парламенте Аджарии, но полностью белорусский сектор открыть сложно, так как обычно такое открытие инициируют не частные лица, а государство. И переговоры по этому вопросу длятся года три в лучшем случае. Разумеется, ожидать чего-то такого от современного белорусского государства вряд ли стоит», — отметила Оксана.

Но можно создавать отдельные белорусские классы, и этим воспользовались активные белорусы.

В белорусско-грузинско-французской школе вскоре начнутся занятия. Изначально создавались самые востребованные — начальные — классы, с первого по шестой. Возможны, конечно, занятия в старших классах, но это будет уже индивидуальное обучение. Учиться дети будут во вторую смену, потому что так учатся в школах все негрузинские секторы. И поскольку это начальная школа, занятия будут состоять из четырех уроков — четырех часов обучения по расписанию грузинской школы.

«Если вы оформляетесь в эту школу, — есть грузинская школа, которая оформляет детей официально: подаете документы, дети вносятся в список на сайте грузинского Министерства образования», — рассказала Оксана.

Обучение по-белорусски происходит три раза в неделю — понедельник, среда, пятница. Это «белорусские дни», которые будут проводиться в «аКсяродку», где будут изучаться белорусский язык, чтение, математика, белорусская и мировая культура. И все это будет преподаваться на белорусском языке.

«Вторник и четверг — это занятия в грузинской школе. Грузинская школа — очень комфортная, приятная, уютная. Там будет два часа грузинского языка, час французского языка и еще один час — шахматы. В грузинской школе шахматы — обязательный предмет, и их преподавать будут в один день. Во второй день вместо шахмат будет час объединенного урока музыки, физкультуры и искусства. Там будут преподаваться грузинская культура, грузинские танцы, частично физкультура», — объясняет Оксана Окуневич.

Она очень довольна тем, что грузинско-французская школа согласилась на сотрудничество с белорусами. «Эта школа — одна из первых частных школ в Грузии, сильно интегрированная во франкофонное сообщество, к ним регулярно приезжают носители французского языка, — из Франции, из Канады. Есть и регулярные поездки-обмены, и франкофонные мероприятия. И хорошо, что эта школа заинтересована в том, чтобы приобщить наших детей», — отметила Оксана.

При этом, конечно, белорусы не первые, кто присоединяется к такой школе, и нельзя сказать, что с ними ставится какой-то «эксперимент». После начала войны в Украине Грузия приняла много украинских беженцев. И грузинско-французская школа уже создавала такие классы с украинскими детьми, давая им персональную скидку на обучение.

«Самое больное — вопрос финансов. Я, когда задумывала школу, предполагала, что это будет не более 300 лари. Но с учетом всех расходов общая стоимость месяца обучения составила 500 лари, или около 200 долларов. Как бы мы ни крутили, 500 лари — это на сегодня минимальная цена. В дальнейшем мы попытаемся уменьшить, но сейчас — так», — говорит инициатор создания белорусской школы.

По словам Оксаны, уже сейчас есть дополнительные учителя из числа белорусов, которые переехали в Грузию. Она сама — преподавательница физики и информатики. Есть преподаватель биологии, преподаватели гуманитарных наук. Поэтому инициаторы создания белорусской школы даже задумываются над тем, чтобы сделать что-то вроде «продленки» — дополнительное внешкольное обучение перед занятиями (поскольку они во вторую смену), если будет такой запрос.

Занятия в школе официально начинаются с 16 октября. Но тем, кто записался в школу, но еще не собрал соответствующие документы, волноваться не стоит — может отправлять ребенка на занятия. А документы дособирать «в процессе».

Подробности и запись в школу:

По телефону: +995 599 63 51 95

Или в телеграме @aksiarodak

Или в сообществе @school_aksiarodak

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