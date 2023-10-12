«Внезапно появился ангел» 12.10.2023, 11:08

Рахель Адари

Пантеон героев Израиля расширяется.

Начавшаяся 7 октября атака ХАМАС на Израиль с первых минут поразила мир не только скоростью развития, но и жестокостью.

Тысячи людей подвергались насилию боевиков, многие погибали во время обстрелов, некоторых брали в плен, о других и вовсе нет никаких вестей. Но даже в таком аду осталось место действительно удивительным и трогательным историям спасения, пишет mk.ru.

Рахель Адари – имя этой израильской женщины уже успело войти в историю нынешнего витка палестино-израильского конфликта. Рано утром 7 октября в ее дом в городе Офаким на юге Израиля ворвались боевики ХАМАС. У женщины не было иного оружия… кроме материнской заботы и печенья.

«Я видела, что они злятся. Я спросила, голодны ли они и приготовила им кофе и печенье», – рассказала Рахель израильскому 12-му каналу. По словам ее мужа Дэвида, «она сводила их с ума. Она постоянно спрашивала, хотят ли они чего-нибудь».

Ее настойчивость и непреодолимое желание кого-то накормить позволила избежать казавшейся неизбежной трагедии. Таким образом они провели с боевиками порядка 15 часов. И еще неизвестно, кто у кого оказался в заложниках. В то время, пока Рахель заговаривала хамасовцев, двое сыновей пары (офицеры полиции) присоединились к операции освобождения. Общество признало женщину национальным героем. В Офакиме дом Рахель Адари стал чем-то вроде места паломничества для израильтян. Несколько человек даже пришли туда со своими сладостями.

Соседи женщины утверждают, что не удивлены ее героизмом: «Если в Офакиме и есть один человек, который мог бы очаровать даже боевиков ХАМАСа, то это Рахель. Она сказала мне: я накормила их, потому что знаю, что голодный человек более опасен, чем недавно накормленный. Она также знала, что эти молодые люди верили, что умрут, и, вероятно, скучали по своим матерям. Стать таким человеком оказалось неплохой идеей».

***

История генерала в отставке Ноама Тибона наверняка когда-то может лечь в основу какого-нибудь захватывающего фильма. Израильтянам он был хорошо известен еще со времен военной карьеры. Он командовал Силами обороны Израиля на севере страны, а в этом году даже засветился на продемократических протестах.

В субботу Ноам с ужасом осознал, что его сын – журналист Амир Тибон – застрял с семьей в своем доме в кибуце Нахаль-Оз. Незамедлительно бывший генерал схватил пистолет (единственное оружие, которое у него было) и вместе с женой рванул из Тель-Авива в сторону юга страны.

Их поездка очень подробно описывалась в израильской прессе. Сначала Ноам Тибон встретил бегущих в панике с трагически известного музыкального фестиваля в Реиме молодых людей. Они выжили после нападения ХАМАС и, к счастью, на их пути встретился Ноам, который решил отвезти спасенных на север. Совсем в другую сторону от своего сына.

Чуть позже по пути он встретил группу солдат, убедив одного из них ехать с ним. Снова было взято направление на Нахаль-Оз. Однако по дороге мужчина наткнулся на группу раненых солдат. Как бывший генерал, Ноам Тибон не мог оставить бойцов в опасности. Он загрузил их в автомобиль и повез в безопасное место, вновь в противоположном направлении от места проживания сына.

Наконец путь был преодолен. Вместе с горсткой солдат Тибон ликвидировал нескольких боевиков ХАМАС прямо возле дома сына Амира. Он постучал в окно. На стук отозвалась его трехлетняя внучка, сказав на иврите: «Дедушка здесь». Семья была спасена.

***

Ноам Тибон оказался не единственным отставным генералом, сотворившим чудо и без приказа подключившимся к борьбе. Яир Голан с 2014-го по 2017 год был заместителем начальника Генштаба Армии обороны Израиля. До декабря 2022 года занимал должность заместителя министра экономики и промышленности страны. Является членом левой социал-демократической партии «Мерец», которая как раз занимается в числе прочего вопросами мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Голан в рамках нынешней эскалации успел прославиться целым рядом героических спасательных операций. По информации новостного агентства Walla, отец одного из израильских журналистов написал в социальных сетях о том, что армия и полиция не предпринимают никаких действий, чтобы спасти его сына, который живет на юге страны. Увидев эту запись, Голан узнал точное местонахождение журналиста и направился туда. Молодой человек был спасен.

Позже Яир Голан узнал еще о трех молодых людях, скрывающихся от боевиков ХАМАС недалеко от кибуца Реим, где проходил музыкальный фестиваль. Семьи сбежавших из ада мало на что надеялись. Отец одного из молодых людей написал на своей странице в социальной сети: армия не предпринимает попытки спасти этих людей.

Яир Голан осуществил мероприятие по спасению, чем вызвал в высшей степени восхищенную реакцию отца одного из выживших: «Внезапно из ниоткуда к месту нахождения моего сына и его друзей прибывает ангел, зовет моего сына, называет его по имени, говорит: «Здравствуйте, говорит майор Яир Голан, идите ко мне»».

Спасенный молодой человек рассказал отцу, что Голан пришел забрать их оттуда и пообещал вернуть родителям. Так и случилось.

«Этот человек, этот герой, этот ангел пришел и спас их из этого места, просто невероятно. У меня нет слов, чтобы поблагодарить и поприветствовать тебя, Яир Голан», – восклицал отец спасенного.

***

В понедельник в пантеон героев прошлых выходных вошло новое имя: Инбаль Рабин-Либерман. Эта 25-летняя девушка, как утверждается, спасла общину Нир-Ам от вторжения хамасовцев.

Либерман возглавляла службу безопасности в кибуце с декабря 2022 года. Услышав взрывы ранним утром субботы, она молниеносно осознала, что звуки отличаются от тех, которые она слышала ранее. Это был явно не обычный ракетный обстрел поселения. Девушка открыла склад оружия и начала его раздавать команде безопасности из 12 человек.

Отряд кибуцников был размещен на стратегических позициях по всему поселению. Они устраивали засады, а сама Инбаль Либерман меняла расстановку сил в зависимости от ситуации. Она лично ликвидировала 5 хамасовцев, остальная команда суммарно обезвредила 20 боевиков за 4 часа противостояния. Нир-Ам, благодаря действиям Инбаль, превратился в неприступную крепость.

«Это было потрясающе, мой муж был частью резервного подразделения, которое работало, чтобы предотвратить новые жертвы. Они услышали выстрелы и самостоятельно связались с другими членами резервного подразделения и с Инбаль. Она приняла решение не ждать и действовать оперативно. Тот факт, что они сделали это раньше, предотвратил десятки жертв», – эмоционально поделилась в беседе с Israel Hayom местная жительница Элит Паз.

Газета Maariv Daily сообщила, что в социальных сетях все восхищаются героизмом молодой девушки и утверждают, что она заслуживает Премии Израиля.

«Когда все закончится, эта женщина получит Премию Израиля. История ее героизма – это история, которая войдет в израильские традиции на многие поколения».

Похожая история случилась и в Эйн-ха-Бесоре (мошав, находящийся недалеко от сектора Газа). Там горстка местных защитников отразила большое количество вооруженных боевиков, рассказал Times of Israel один из жителей мошава Ноам Готлив: «То, что с нами произошло, было отчасти бдительностью, отчасти чудом».

***

Но один из самых драматичных моментов произошел в поселении Йетед. По информации Daily Mail, Дебби Шаарон (британка с израильскими корнями) бежала вместе со своей семьей из осажденного поселения Йетед через открытые поля мимо армейских сил в перестрелке с ХАМАС, оставив своего сына сражаться на передовой.

Шаарон нажала на педаль газа, промчалась мимо танков и уклонилась от пуль. После этого она и ее семья скрывались в убежище более 36 часов. Несмотря на то, что женщина спаслась, теперь она с тревогой ждет вестей от своего 27-летнего сына Зохара. Он был мобилизован в воскресенье со своим десантным подразделением.

После полной эвакуации населения ее дом в Йетед теперь находится среди нескольких поселений, которые объявлены закрытой военной зоной. Десятки жителей общины до сих пор считаются пропавшими без вести или числятся в списках погибших.

«Я пока не могу дышать, не могу спать, и впервые признаюсь, что я травмирована. Мой сын все еще служит и очищает территорию от того, что осталось от злейшего врага, существующего в наши дни».

Тем не менее женщина не теряет надежды, что когда-то вернется в свой дом: «Уход – это не вариант. Потребуется много времени, чтобы все отстроить заново. Так много маленьких детей получили ужасные психические травмы, и есть над чем работать, но я не могу себе представить, чтобы отказаться от этого прекрасного места. Здесь погибло столько людей… Оставляя его, мы не уважаем их память».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».