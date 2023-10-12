Добро пожаловать на родину, Михаил!
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 12.10.2023, 11:18
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Не верим в такие «совпадения».
Не успел миллиардер Михаил Фридман покинуть ставшую негостеприимной Великобританию и транзитом через Израиль вернуться на родину, как она широко раскрыла ему свои колючие объятия.
Новоиспечённый «сенатор» Дмитрий Рогозин написал на Фридмана донос: «Попросил СК проверить сообщения о финансировании Фридманом ВСУ, поскольку это подпадает под жесткую статью УК». Рогозин добавил, что направил аналогичные обращения в ФСБ и Генпрокуратуру.
Мы не верим в патриотический накал и совпадения. И в частную инициативу тоже не верим. Это больше похоже на желание некоторых кругов поживиться собственностью. Да-да, всё тот же «передел» … Как началось путинское время «делом ЮКОСа», так и продолжается.
Бегите, Михаил, обратно в Израиль. Как можно скорее. Не задерживайтесь в России. Вспомните о печальной судьбе братьев Магомедовых, о Михаиле Абызове. Из них, похоже, всё «выдоили». Выйдут они теперь на волю или нет, неизвестно.
Нравы путинской верхушки, что называется, «волчьи».
Телеграм-канал «СерпомПо»