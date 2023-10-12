ВСУ «умной» бомбой JDAM уничтожили стратегический мост на трассе Горловка-Ясиноватая 12.10.2023, 11:33

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По логистике оккупантов нанесен серьезный удар.

Украинские пилоты управляемой авиабомбой JDAM уничтожили важный мост на трассе Горловка-Ясиноватая, значительно усложнив логистику для оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксированы результаты боевой работы украинских воинов, опубликована в соцсетях.

«Украинские войска использовали управляемые авиационные бомбы JDAM для удара по стратегически важному мосту для врага на трассе Горловка-Ясиноватая. Уничтожение этого моста перекрыло путь оккупантам для поставки обеспечения и возможного ухода их войск», - говорится в комментарии к видео.

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JDAM (Joint Direct Attack Munition) – комплект оборудования, превращающий бомбы свободного падения во всепогодные корректируемые боеприпасы. Оборудование включает в себя комплект крыльев и систему наведения на базе GPS-навигации.

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