Белорусов зовут в НАТО 3 12.10.2023, 11:36

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Почему именно сегодня нужно говорить о геополитическом выборе нашей страны?

Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Почему именно сейчас нужно говорить о ее геополитическом выборе? Такие вопросы неожиданно внес в повестку дня координаротор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

Ветеран демократического движения давно борется против диктатуры. После президентских выборов 2010 года он был арестован и стал одним из первых политузников. Что нужно делать сейчас? Своим видением он делится в программе «Политбомонд».

Ведущий — Алесь Бураков.

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