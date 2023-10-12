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Белорусов зовут в НАТО

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  • 12.10.2023, 11:36
  • 3,728
Белорусов зовут в НАТО

Почему именно сегодня нужно говорить о геополитическом выборе нашей страны?

Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Почему именно сейчас нужно говорить о ее геополитическом выборе? Такие вопросы неожиданно внес в повестку дня координаротор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

Ветеран демократического движения давно борется против диктатуры. После президентских выборов 2010 года он был арестован и стал одним из первых политузников. Что нужно делать сейчас? Своим видением он делится в программе «Политбомонд».

Ведущий — Алесь Бураков.

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