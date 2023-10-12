Мать путиниста Пригожина решила оставаться под обстрелами в Израиле, лишь бы не возвращаться в РФ 12.10.2023, 11:38

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Женщина наотрез отказалась ехать в современную Россию.

Муж российской певицы Валерии Иосиф Пригожин, который известен своей пропутинской позицией, а его жена не раз заявляла, что террористическая Россия победит в захватнической войне, ведь на их стороне «Бог», рассказал о своей матери, которая живет в Израиле.

По информации пропагандистских СМИ, 83-летняя женщина готова сидеть под обстрелами в Израиле, лишь бы только не возвращаться в террористическую Россию, пишет «Главред».

«Маму вывезти невозможно, она там живет уже почти 35 лет. Просит ее не трогать, оставить пока как есть», - говорит путинист.

Пригожин также цинично заявил, что, мол, можно по-разному делить территорию, но мирные жители не должны страдать. При этом он полностью поддерживает политику диктатора Путина по отношению к Украине, который разбивает мирные украинские города и убивает мирных граждан.

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