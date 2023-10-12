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РПЦ добавила на картину «Троица» патриарха Гундяева

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  • 12.10.2023, 11:44
  • 7,384
РПЦ добавила на картину «Троица» патриарха Гундяева

Фотофакт.

Портрет патриарха РПЦ добавили на картину репродукцию картины «Троица» Андрея Рублева.

Московская патриархия опубликовала фотографии с очередного заседания Священного синода в Даниловском монастыре. 

На одной из них замечена репродукция известной картины, на которой изображён глава РПЦ Владимир Гундяев (он же патриарх Кирилл).

На это обратил внимание богослов Андрей Кураев.

«Этот уже обожился и стал четвертым лицом Троицы прямо при жизни, — написал Кураев.

Понятно, что оригинал рублевской Троицы устарел и не нужен».

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