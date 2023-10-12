Заходят в тыл россиянам: ВСУ совершили успешный прорыв на Востоке 12.10.2023, 11:51

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Украинские военные мощно продвинулись южнее Бахмута.

Начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сообщил об успешных действиях Сил обороны Украины. Так, за сутки украинским воинам удалось продвинулись на сотни метров южнее Бахмута. Об этом он сказал в эфире информационного марафона «Єдині новини».

«На Бахмутском направлении мы продолжаем наступательные действия. В частности, за минувшие сутки сотни метров нашим защитникам удалось пройти на некоторых направлениях южнее Бахмута. Противник продолжает бить по нашим силам из всех видов имеющегося вооружения, в частности, 580 раз открывал огонь из минометов, танков, различных гранатометов и стрелкового оружия, включая артиллерию всех типов и калибров», - сообщил Евлаш.

Как сообщил Илья Евлаш, на Бахмутском направлении за сутки произошло 8 боевых столкновений. Силам обороны Украины удалось ликвидировали 167 оккупантов, еще один попал в плен.

«Нам удалось уничтожить за минувшие сутки 10 танков и тяжелую бронированную технику противника, среди которой БТРы, БПМ и пушки различного типа, как 152 мм, так и 122 мм калибров. Это «Гиацинт-Б», «Мста-Б», одна реактивная система залпового огня «Град» и еще три установки Д-20 и две Д-30», - добавил Евлаш.

Как отметил Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ, на Лимано-Купянском направлении зафиксирован 601 обстрел российскими оккупантами позиций ВСУ. Еще враг 13 раз применял авиацию - самолеты Су-25, Су-35 и вертолет Ка-52. Противник совершил 8 ударов дронами.

Также Силы обороны отразили 25 атак - 10 на Купянском направлении и 15 - на Лиманском.

«Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако, безуспешно. В ходе боевых действий было ликвидировано 214 оккупантов, также уничтожено 18 образцов вооружения и военной техники. Среди уничтоженной техники 2 танка Т-80 и 2 танка Т-72, 7 боевых бронированных машин - БМП-1, БМП-2, БТР-80 и МТ-ЛБ. Еще уничтожено несколько артиллерийских ствольных установок-пушки Д-20, Д-30, самоходные гаубицы «Акация», и автомобильную технику противника-грузовики типа «Урал» и легковые машины»,- сообщил Евлаш.

Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины также сообщил о ключевых целях для россиян на Купянском направлении.

«Противник сосредотачивает свое внимание вблизи Сеньковки, Ивановки и Макеевки. Также за минувшие сутки акцентировал усилия вблизи Невского и Серебрянского лесничества, пытаясь найти слабую зону в нашей обороне», - сказал Евлаш.

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