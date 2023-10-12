Мгновенная карма: сторонник ХАМАС хотел сжечь флаг Израиля, а поджог себя
- 12.10.2023, 11:57
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Видеофакт.
Несмотря на все преступления палестинского террористического движения ХАМАС, сторонники боевиков из сектора Газа устраивают в их поддержку митинги с сожжениями флагов Израиля.
Впрочем, далеко не всегда во время подобных акций все идет гладко, и иногда они заканчиваются полнейшим фиаско, пишет nv.ua.
В соцсетях появилось видео, как один из сторонников террористов поджигает флаг Израиля, однако огонь очень быстро перекидывается на него самого.
На обнародованных кадрах видно, как часть объятого пламенем полотна отрывается и падает прямо на мужчину, в результате чего у того загораются штаны.
В комментариях к видео такой исход назвали «мгновенной кармой».
ААААААААСУКААААААААА 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FdpCyOL3X3— восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) October 12, 2023