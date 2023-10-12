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Мгновенная карма: сторонник ХАМАС хотел сжечь флаг Израиля, а поджог себя

  • 12.10.2023, 11:57
  • 5,342
Мгновенная карма: сторонник ХАМАС хотел сжечь флаг Израиля, а поджог себя

Видеофакт.

Несмотря на все преступления палестинского террористического движения ХАМАС, сторонники боевиков из сектора Газа устраивают в их поддержку митинги с сожжениями флагов Израиля.

Впрочем, далеко не всегда во время подобных акций все идет гладко, и иногда они заканчиваются полнейшим фиаско, пишет nv.ua.

В соцсетях появилось видео, как один из сторонников террористов поджигает флаг Израиля, однако огонь очень быстро перекидывается на него самого.

На обнародованных кадрах видно, как часть объятого пламенем полотна отрывается и падает прямо на мужчину, в результате чего у того загораются штаны.

В комментариях к видео такой исход назвали «мгновенной кармой».

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