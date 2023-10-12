«Встал у моего забора и смотрит»: в деревню под Гомелем забрел неожиданный гость 8 12.10.2023, 11:56

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Не медведь, но от видео все равно мороз по коже.

В деревню под Гомелем с неофициальным визитом прибыл олень и прошествовал по улице. Один из местных жителей снял животное на телефон, причем ролик в его озвучке получился довольно жутким.

Видео появилось в гомельском Instagram-паблике vgomele и собрало множество комментариев — но не встревоженных, а восторженных.

Олень неторопливо прошелся прямо по деревенской улице среди бела дня. Все это время прогулку снимал из окна житель ближайшего дома, комментируя каждое движение животного.

— Идет олень! Олень идет по улице у нас! Сейчас покажется, — говорит мужчина за кадром драматическим шепотом, из-за чего кажется, что он снимает фильм ужасов.

И дальше в том же духе, повышая градус напряжения: «встал у моего забора и смотрит», «вон побежал», «смотрит на машину соседа», «стоит у меня под окном», «калитка закрыта, не то зашел бы во двор», «пойдет дальше или развернется?».

Тем временем олень, не подозревая о внимании к себе, достиг конца улицы и удалился в сторону леса.

Некоторых пользователей повеселила зловещая атмосфера «шепчущего» видео: «Если на эту озвучку наложить музыку из „Ходячих мертвецов“, очень кринжово выйдет». Но другие отметили, что и так получилось потешно.

Однако больше всего восхищенных комментариев сорвал сам олень — «величественный лесной красавчик»: «Аж дух захватило, как он идет гордо». Хотя кое-кто тут же опознал в рогатом животном «своего бывшего».

Многих комментаторов заинтересовало, зачем олень вообще наведался в деревню:

«Присматривает себе дачу».

«С вахты приехал».

«Он голодный, наверное, поэтому и к людям пришел».

«Похоже, что он удивлен. Пока он осматривал свою территорию, на его лугу построили городок».

«В нашем огороде на окраине деревни такой красавчик всю свеклу съел: и кормовую, и столовую. В четыре захода».

«Гон у них. Не дай бог оказаться на пути. Зашибет».

В Беларуси в последнее время нередко встречают диких животных вблизи городов и деревень. Особенно часто — медведей, которые сильно расплодились и расселяются по всей стране. Но попадаются и лоси, аисты, лисы и другие звери.

А еще один олень, куда менее степенный, прямо в лесу начал приставать к женщине — она от него еле избавилась.

Отметим, с сентября и до начала ноября у оленей проходит период гона (спаривания). Приближаться к ним в это время не стоит.

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