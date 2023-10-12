В минской гимназии математику ведет 10-классница 10 12.10.2023, 11:58

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иллюстративное фото

Подобные проблемы есть и в других школах.

Середина четверти, а в гимназии в центре Минска нет учительницы математики, пишет читательница Charter97.org:

— Понимаю, что тема школы уже всем набила оскомину, но ведь и молчать уже нет сил. Учительницы математики в нашей гимназии нет потому, что ее достали идеологией, малой зарплатой и возложением цветов к советским памятникам. Заставили уволиться, так как не соответствовала идеалам лукашенковской диктатуры: была адекватной и активной. Как все нормальные белорусы участвовали в общественно-политической жизни в 2020 году.

Уволить — не проблема, сегодня проблема найти человека, который был бы хорошим специалистом и соответствовал всем требованиям диктаторской системы: а на сегодняшний день основной критерий — это не образование, а соответствующая политическая ориентация. А таких легко найти на место дворника, доярки. А пригласить человека, который бы мог преподавать математику, — это уже задача со звездочкой.

Так вот, в течение этого года у моей дочери и ее одноклассников или вообще нет математики, или к ним отправляют учеников из 10-го класса, чтобы хоть что-то можно было детям за четверть поставить.

Уволить учителя — легко, а вот преподавать математику даже директору школы не под силу, пишет читательница сайта Charter97.org:

— Слышала, что такая катастрофическая ситуация не только в нашей гимназии, а во многих учебных заведениях. Да что там школы! Проблемы с персоналом и в поликлиниках, и на фабриках. За борт корабля выкидывают всех несогласных с этой системой.

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