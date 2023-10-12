Израиль нанес волну ударов по элитным подразделениям ХАМАСа 12.10.2023, 12:08

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Ликвидированы высокопоставленные главари террористов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по элитным подразделениям террористической организации ХАМАС в ночь на четверг, 12 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«ЦАХАЛ нанес волну ударов по элитным силам «Нухба» террористической организации ХАМАС, нанося удары по оперативным командным центрам, используемым боевиками», - говорится в сообщении.

Элитные силы «Нухбы» состоят из террористов, отобранных высокопоставленными боевиками ХАМАСа и назначенных для проведения террористических атак, таких как засады, рейды, нападения, проникновение через террористические туннели.

По данным ЦАХАЛа, «элитные силы Нухбы были одной из ведущих сил, проникших в Израиль».

Кроме того, самолеты ЦАХАЛа нанесли удар по Мухаммаду Абу Шамли, старшему военно-морскому боевику ХАМАС в бригаде Рафах. Резиденция Абу Шамли использовалась для хранения военно-морского оружия, предназначенного для атаки на Израиль. Высокопоставленный боевик ХАМАС был ликвидирован.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сказал, что военные также ликвидировали Мустафу Шахина - агента ХАМАС, который снимал и транслировал смертоносную атаку террористической группы на юг Израиля в субботу.

По последним данным на севере сектора Газа также был ликвидирован высокопоставленный лидер группировки «Палестинский исламский джихад» Муса Насир.

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