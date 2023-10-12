«На каждое яйцо — налог» 4 12.10.2023, 12:10

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Белоруска прокомментировала нововведения властей для хозяев четвероногих.

Читательница сайта Charter97.org отреагировала на новость, что в Беларуси собираются ввести обязательное чипирование для собак и кошек:

— Я — пенсионерка, живу с мужем в тихом уголке Новогрудка. Так вышло, что остались мы под старость одни, ведь наши дети и внуки были вынуждены покинуть страну. Так что вместо деток, наших маленьких внуков, радуемся теперь котам. У нас их двое, а намедни еще один котенка нам подбросили.

Прочитала, что решили ввести обязательное чипирование кошек и собак. Поделилась это новостью с соседками. Те сначала удивились, но дальше начали рассуждать, зачем это делается. Одна из них попыталась меня подколоть:

— Так содрать, видимо, Тамара, с тебя аж за три чипа!

«Ну в этом можно не сомневаться, Аня!» — подумала о своей знакомой, которая приютила у себя аж десяток котов. Какой же счет ей выставят за питомцев? Но в ответ пошутила:

— Я слышала, Света, что могут вскоре чипы ввести и для кур, со счетчиком снесенных яиц. И на каждое свое яйцо — налог.

Светлане такая перспектива не понравилась:

— Так мы сами же их едим, я же не продаю…

— Ну не продаешь, так покупаешь, например, сало на базаре, а не в государственном магазине. А потом чипы и для людей введут. Как только купил что-то не там, где надо, сразу штраф!

Только тут мои собеседники сообразили, что я над ними смеюсь.

Я подумала, что из-за этой диктатуры жизнь стремительно ухудшается. Коты с собаками будут вроде как люди — с документами, а жизнь человека все больше превращается в какую-то собачью — без прав, свободы и перспектив.

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