Буданов рассказал, что на самом деле произошло со здоровьем Кадырова 12.10.2023, 12:10

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Раскрыты детали болезни главы Чечни.

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что угрозы для жизни чеченского диктатора Рамзана Кадырова сейчас уже нет. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

По словам генерала Буданова, у Кадырова действительно есть серьезные проблемы со здоровьем. Но, что касается слухов о его критическом состоянии, офицер сказал, что Кадыров «действительно, болел, но выздоровел».

«Это тоже нужно признать ‒ нравится нам это или нет. У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но это прошло», — заявил Буданов.

17 сентября в Сети начали распространяться слухи о якобы смерти Кадырова. Затем появилась неподтвержденная информация, что в тот же день возле больницы Кремля выстроилась целая очередь авто с государственными номерами Чечни. Среди приезжих якобы даже идентифицировали родственников Кадырова. Позже были сообщения, якобы он находится в медикаментозной коме.

СМИ писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Кадыров находится в одном из московских медучреждений. Якобы планируется повторная операция по трансплантации. Периодически глава Чечни приходит в сознание – тогда к нему съезжаются соратники, чтобы разделить власть между преемниками.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров пока жив, несмотря на появившиеся сообщения о его смерти.

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