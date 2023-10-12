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Буданов рассказал, что на самом деле произошло со здоровьем Кадырова

  • 12.10.2023, 12:10
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Буданов рассказал, что на самом деле произошло со здоровьем Кадырова

Раскрыты детали болезни главы Чечни.

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что угрозы для жизни чеченского диктатора Рамзана Кадырова сейчас уже нет. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

По словам генерала Буданова, у Кадырова действительно есть серьезные проблемы со здоровьем. Но, что касается слухов о его критическом состоянии, офицер сказал, что Кадыров «действительно, болел, но выздоровел».

«Это тоже нужно признать ‒ нравится нам это или нет. У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но это прошло», — заявил Буданов.

17 сентября в Сети начали распространяться слухи о якобы смерти Кадырова. Затем появилась неподтвержденная информация, что в тот же день возле больницы Кремля выстроилась целая очередь авто с государственными номерами Чечни. Среди приезжих якобы даже идентифицировали родственников Кадырова. Позже были сообщения, якобы он находится в медикаментозной коме.

СМИ писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился. Кадыров находится в одном из московских медучреждений. Якобы планируется повторная операция по трансплантации. Периодически глава Чечни приходит в сознание – тогда к нему съезжаются соратники, чтобы разделить власть между преемниками.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров пока жив, несмотря на появившиеся сообщения о его смерти.

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