Ученые рассказали, как аренда жилья влияет на здоровье 4 12.10.2023, 12:15

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К счастью, последствия обратимы.

В новой статье, опубликованной в Journal of Epidemiology, ученые из Эссекского университета проанализировали данные из продольного исследования домохозяйств Великобритании (UKHLS) и панельного исследования домохозяйств Великобритании (BHPS). В исследовании также учитывались такие переменные, как стоимость жилья, задолженность по оплате, перенаселенность и намерения переезда, пишет techinsider.

Затем ученые сопоставили информацию с медицинским записями, полученными от респондентов опроса. У участников также взяли образцы крови для анализа метилирования ДНК — показателя биологического старения.

Результаты показали, что люди, которые снимали недвижимость в аренду, старели быстрее тех, у кого было собственное жилье. Они также вдвое быстрее старели, чем безработные, и на 50% быстрее, чем бывшие курильщики.

Биологическое старение еще сильнее ускорялось, когда арендаторы имели задолженность по оплате жилья или проживали в доме с грязью и плесенью.

Исследователи добавляют, что эпигенетические изменения обратимы – для этого необходимо изменить жилищную политику. К примеру, анализ показал, что социальное жилье не ускоряет старение.

Важно отметить, что работа имела наблюдательный характер и не раскрыла точные механизмы, лежащие в основе аренды жилья и ускорения старения. Исследование также имело некоторые ограничения: в нем участвовали только белые добровольцы из Европы.

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