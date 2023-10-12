Поражение РФ под Авдеевкой: разгром оккупантов показали на видео

Поражение РФ под Авдеевкой: разгром оккупантов показали на видео2
- 12.10.2023, 12:26
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Чем закончилась повадка наступления на укрепрайон ВСУ.
На Авдеевском направлении фронта попытка наступления россиян обернулась тяжелейшими потерями в живой силе и технике.
Армия РФ при поддержке танков и бронированных машин активизировала наступательные действия, однако наткнулась на ожесточенное сопротивление одного из самых мощных укрепрайонов ВСУ, передает dialog.ua.
Украинские военные публикуют в Интернете кадры подрыва российской бронетехники и живой силы на минах.
При этом выживших российских пехотинцев ликвидируют кассетными боеприпасами при корректировке дронов.
На некоторых кадрах видно, как российскую бронетехнику накрывают дроны-камикадзе и снаряды.
По словам главы Авдеевской ГВА Барабаша, это самое массовое наступление на город с начала полномасштабной войны.
Авдеевка находится в непосредственной близости от оккупированного Донецка и является важным плацдармом, который на протяжении восьми последних лет ВСУ удерживают под своим контролем.