В Бресте мастер тепловых сетей «оскорбил» и Лукашенко, и Головченко 4 12.10.2023, 12:31

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Александр Довгаль

Что было потом?

В суде Московского района Бреста завершился судебный процесс над 45-летним Александром Довгалем. Мужчину обвинили в «оскорблении» представителя власти (арт. 369 УК) и «оскорблении» Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК), сообщает «Весна».

По версии обвинения, Довгаль написал комментарий о премьер-министре Головченко. В нем говорилось о том, что Головченко с российским премьером Мишустиным «обсуждали интеграционные документы». Еще одно сообщение было написано в телеграм-чате «Лухтавікінгі». Там обвинение увидело «оскорбление» Лукашенко.

Суммарно по двум статьям прокурор предложил осудить Довгаля на полтора года лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Приговор правозащитникам пока неизвестен.

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