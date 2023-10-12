В Бресте мастер тепловых сетей «оскорбил» и Лукашенко, и Головченко

В Бресте мастер тепловых сетей «оскорбил» и Лукашенко, и Головченко4
- 12.10.2023, 12:31
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Что было потом?
В суде Московского района Бреста завершился судебный процесс над 45-летним Александром Довгалем. Мужчину обвинили в «оскорблении» представителя власти (арт. 369 УК) и «оскорблении» Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК), сообщает «Весна».
По версии обвинения, Довгаль написал комментарий о премьер-министре Головченко. В нем говорилось о том, что Головченко с российским премьером Мишустиным «обсуждали интеграционные документы». Еще одно сообщение было написано в телеграм-чате «Лухтавікінгі». Там обвинение увидело «оскорбление» Лукашенко.
Суммарно по двум статьям прокурор предложил осудить Довгаля на полтора года лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Приговор правозащитникам пока неизвестен.