закрыть
12 октября 2023, четверг, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бресте мастер тепловых сетей «оскорбил» и Лукашенко, и Головченко

4
  • 12.10.2023, 12:31
  • 4,952
В Бресте мастер тепловых сетей «оскорбил» и Лукашенко, и Головченко
Александр Довгаль

Что было потом?

В суде Московского района Бреста завершился судебный процесс над 45-летним Александром Довгалем. Мужчину обвинили в «оскорблении» представителя власти (арт. 369 УК) и «оскорблении» Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК), сообщает «Весна».

По версии обвинения, Довгаль написал комментарий о премьер-министре Головченко. В нем говорилось о том, что Головченко с российским премьером Мишустиным «обсуждали интеграционные документы». Еще одно сообщение было написано в телеграм-чате «Лухтавікінгі». Там обвинение увидело «оскорбление» Лукашенко.

Суммарно по двум статьям прокурор предложил осудить Довгаля на полтора года лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Приговор правозащитникам пока неизвестен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич
Превратится ли пешка в ферзя
Превратится ли пешка в ферзя Владимир Пастухов
Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко