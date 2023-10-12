«Взяла скалку и пылесос Dyson»: как израильтянка спасла свою дочь от нападения ХАМАС 12.10.2023, 12:39

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Ирит Лахав

Женщина помог брат, вовремя приславший фото.

Израильтянка Ирит Лахав и ее дочь пережили 12-часовую осаду кибуца Нир-Оз ХАМАСом, забаррикадировавшись в безопасном помещении с помощью пылесоса и скалки.

Об этом сообщает CNN.

Женщина рассказала, что в субботу, 7 октября, когда она узнала, что ХАМАС вошел в ее поселок, она с дочерью укрылась в безопасной комнате, как будто это была «обычная бомбежка», к которой они «привыкли уже много-много лет».

Но вскоре она поняла, что комната, которая ранее использовалась как бомбоубежище, плохо приспособлена для защиты от наступающих боевиков — ведь в ней даже не было замка.

Все израильские здания, построенные после 1993 года, обязаны иметь бомбоубежища — укрепленные помещения с бетонными стенами и тяжелыми стальными дверями.

Однако эти безопасные помещения рассчитаны на ракетный обстрел, а не на вооруженное вторжение. Двери тяжелые, но замков на них нет — по соображениям безопасности они не должны запираться.

«Везде бесконечная, бесконечная, бесконечная стрельба и гранаты. Я пытаюсь понять, что делать. Может быть, они собираются взломать нашу дверь? Как я могу убедиться, что она заперта? Я начала переписываться и звонить людям из кибуца, чтобы узнать, как запереть дверь, но никто не знал», — говорит Лахав.

Затем брат прислал ей фотографию того, как он запер свою дверь «двумя палками от метлы».

«Я подумала: «У меня нет метлы. Как бы я это сделала? Но потом я вспомнила, что у меня есть скалка, и взяла ее, а потом взяла свой пылесос Dyson», — рассказала Лахав.

Женщина заявила, что «трудно представить, как это сделать, ты знаешь, что просто умрешь, если они вломятся в дом» и она просто привязывала эти вещи к двери.

«Это просто страх, страх, страх», — говорит она.

По словам Лахав, когда она собирала импровизированную баррикаду, она слышала мужские голоса, крики и «стук во все стороны».

«Мы ничего не могли сделать, только обнимались, я и моя дочь, под столом, прячась в темноте… Мы начали говорить друг другу: «Я люблю тебя». Моя дочь говорит: «Мама, я люблю тебя, я очень ценю все, что ты для меня сделала». И я сказала ей, как сильно я ее люблю. Мы думали, что просто умрем, а они все время стучали в дверь, пытаясь открыть. Я была уверена, что что бы я ни делала, пылесос и палка для раскатывания не выдержат, но они выдержали», — сказала она.

По словам Лахав, они с дочерью почувствовали себя счастливыми, когда после «восьми или десяти минут попыток, криков и стрельбы во все стороны» нападавшие покинули их дом.

Однако облегчение было недолгим, поскольку примерно через час вернулись новые боевики, «пытавшиеся снова взломать дверь».

«Это было так страшно», — сказала Лахав.

Спустя некоторое время боевики пришли в третий раз. Израильтянка вспоминает, что это было похоже «на бесконечный кошмар».

По оценкам Лахав, 30% жителей кибуца либо погибли, либо были похищены во время субботнего нападения.

Нир Оз был одним из нескольких кибуцев, которые приняли на себя основную тяжесть наземного наступления ХАМАС.

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