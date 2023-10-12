Белорус Герасимов обыграл теннисиста, который на 300 позиций выше его в рейтинге 12.10.2023, 12:39

Егор Герасимов

И вышел в 1/4 финала на турнире в Китае.

Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне. Он обыграл француза Теренса Атмана, который находится на 148-м месте в мировом рейтинге, пишет tochka.by.

Сам Герасимов нынче 503-й. Хотя две недели назад он был еще почти на 150 позиций ниже. Все дело в том, что 30-летний белорус более двух лет не играл на высоком уровне, поэтому и опустился так низко в мировом рейтинге. Но относительно удачное выступление на недавнем турнире в Астане, где Егор попал в число 16 сильнейших, добавило ему баллов.

В основную сетку турнира в Шэньчжэне Герасимов пробился через квалификацию, обыграв двух китайских теннисистов. В 1/16 финала он одолел представителя Австралии Ли Ту (200) – 4:6, 6:4, 6:4

Француз Теренс Атман был повержен белорусом в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:3. В игре за выход в полуфинал Герасимов встретится с казахстанским теннисистом Бейбитом Жукаевым (302).

Призовой фонд соревнований составляет $130 тыс. Турнир в Шэньчжэне завершится 15 октября.

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