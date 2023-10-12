Сюрприз для Путина: в ГУР рассказали, чем занимаются РДК и Легион «Свобода России» 12.10.2023, 12:52

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Вадим Скибицкий

Информационная тишина вокруг российских добровольцев не случайна.

Представитель ГУР, генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал, что «Российский добровольческий корпус» и Легион «Свобода России» исчезли из информационного поля, потому что «готовятся к активным действиям», которые станут «сюрпризом для России».

«Они (РДК и Легион «Свобода России») действуют. Они готовятся к активным действиям. Когда они заходили (в мае-июне через границу), Россия была не готова, вообще не понимала, что происходит на тот период времени», - сказал он в интервью «Украинской правде».

По его словам, за это время Россия значительно нарастила свое присутствие в приграничье возле Украины.

«Второе - это оборудование территорий в инженерном отношении, усиление ПВО, усиление систем разведки и прочего, что связано именно с недопущением деятельности таких групп», - добавил он.

Деятельность РДК и Легиона «Свобода России» - детали

Утром 28 сентября бойцы Легиона «Свобода России» заявили, что зашли на территорию Белгородской области. Представитель по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона «Свобода России» Алексей Барановский отметил, что во время рейдов бойцы «освобождают Россию от Путина». На этот раз к миссии приобщены новобранцы Легиона, для которых это будет первый бой с врагом.

Заместитель командира Легиона «Свобода России» с позывным «Цезарь» подчеркивает, что они своими операциями будут постоянно беспокоить войска Российской Федерации.

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