Из Израиля эвакуируют первую белоруску 12.10.2023, 12:53

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Александра Ханевич

Но не через официальное посольство.

Гродненскую активистку и блогера Александру Ханевич, которая бежала в Польшу от репрессий, а незадолго до вторжения ХАМАС приехала на отдых в Израиль, эвакуируют из страны. Она стала первой белоруской, которую вывезут оттуда с помощью активистов: деньги на билет собрала белорусская диаспора в США, сообщает «Белсат».

9 октября Народное посольство Беларуси в Израиле начало собирать информацию от белорусах, которым нужна помощь для эвакуации из страны. Проблема возникла из-за отмены рейсов многих авиакомпаний после нападения на Израиль боевиков ХАМАС.

Ранее один из координаторов Народных посольств Михаил Рубин сообщил изданию, что за помощью обратились более 10 белорусских семей. 12 октября стало известно, что первой из страны эвакуируют активистку и блогера Александру Ханевич.

До выхода на пенсию жительница Гродно Александра Ханевич работала на заводе «Химволокно», а затем возглавляла местную ветеранскую организацию. Она участвовала в протестах против фальсификации выборов и насилия, несколько раз ее задерживали. Из-за преследований в 2021 году она уехала из Беларуси вместе с сыном в Польшу. В 2022 году пенсионерка стала одной из героинь видео Юрия Дудя о белорусских политэмигрантах.

Недавно Ханевич прилетела в Израиль к друзьям — на отдых и для паломнической поездки. Там женщина и застала вторжение ХАМАС.

— Она полетит в Варшаву через Кипр и Вену. В Вене — продолжительная стыковка, там ее встретят белорусы и облегчат долгое ожидание. Билет на коммерческий эвакуационный рейс удалось найти благодаря «Ассоциации белорусов Америки» и при поддержке фонда «I Need Help BY», — рассказал Рубин.

Он заверил, что Народные посольства продолжают искать варианты выхода для всех белорусов, обратившихся за помощью.

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