«Не жалели даже младенцев, отрезали людям головы» 12.10.2023, 13:04

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Шокирующий репортаж BBC из израильского кибуца Кфар-Аза.

Можно сказать, что в кибуце Кфар-Аза, как в капле воды, отразилось все, что уже произошло в первые дни этой войны и, как в магическом кристалле, — то, что может произойти дальше, говорится в шокирующем репортаже BBC из израильского кибуца Кфар-Аза:

— Бои здесь продолжались до утра вторника. Поэтому тела погибших жителей собирают только сейчас. Кибуц является одной из израильских общин, расположившихся вдоль границы с сектором Газа.

Солдаты, которые провели большую часть дня, извлекая из-под руин и унося тела убитых мирных жителей, говорят, что тут была настоящая резня. Вероятнее всего, большинство убийств случились в первые часы после того, как ХАМАС в субботу прорвался на территорию Израиля.

По словам Давида Бен Циона, заместителя командира возглавлявшей штурм группы десантников «Отряд 71», застигнутым врасплох израильским военным понадобилось 12 часов, чтобы добраться до кибуца.

«Слава Богу, мы спасли много жизней, многих родителей и детей, — сказал он. — К сожалению, некоторые были сожжены коктейлями Молотова. Они [боевики ХАМАС] — агрессивны, как звери».

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

Бен Цион добавил, что боевики ХАМАС, убивавшие целые семьи, включая даже и младенцев, были «просто машиной джихада, убивающей всех, [людей], у которых не было ни оружия, ни вообще ничего, самых обычных граждан, которые просто собирались позавтракать».

А еще он сказал, что некоторые жертвы были обезглавлены: «Они убили их и отрезали им головы, это — жуткое зрелище… и мы должны помнить, кто враг и какова наша миссия, и [чтобы восторжествовала] справедливость, за нами должен сплотиться весь мир».

Другой офицер указал на окровавленный фиолетовый спальный мешок. Из-под него был виден опухший палец ноги. По словам военного, лежащая под мешком женщина была убита в своем палисаднике, а потом обезглавлена. Я не стал просить его приподнять спальный мешок, чтобы осмотреть тело. В нескольких метрах от нас лежал почерневший распухший труп боевика ХАМАС.

То, что произошло в кибуце Кфар-Аза дополняет длинный список доказательств военных преступлений, совершенных боевиками ХАМАС. Нападение застигло его жителей, так же, как их соседей из близлежащих поселений, врасплох.

Первой линией обороны была охрана самого кибуца: люди с военным опытом, патрулировавшие его ограду. Они погибли, пытаясь остановить нападавших.

Их тела, вместе с телами других убитых, лежали в самом центре кибуца. Во вторник утром их унесли на носилках, в черных пластиковых мешках, и положили в ряд с другими убитыми на стоянке в ожидании транспорта.

После того как ХАМАС в 2007 году захватил контроль над сектором Газа, жители приграничных израильских общин приспособились к периодическим ракетным обстрелам. Они принимали эту опасность как цену, которую приходилось платить за возможность жить в сплоченном коллективе, в котором все еще сохранялся первопроходческий дух ранних сионистских поселений.

Жизнь в Кфар-Азе и других кибуцах, расположившихся вдоль границы с Газой, была совсем неплоха. А до бетонных укрытий от ракетных атак было рукой подать, где бы ни находились его обитатели: в домах, на лужайках, или на открытых местах поселения.

Кроме того в каждом доме были укрепленные безопасные помещения. А еще здесь были открытые террасы, места для барбекю, качели для детей и свежий воздух.

Но никто, ни здесь, в Кфар-Азе, ни в любом другом месте Израиля, и представить себе не мог, что ХАМАС сумеет прорвать оборону Израиля и убить так много людей.

Ужас и гнев израильтян смешиваются с недоверчивостью: как так вышло, что государство и армия не исполнили своего главного долга и не защитили своих граждан?

Тела мертвых боевиков ХАМАС, виновных в смерти столь многих жителей кибуца, так и остались разлагаться на солнце. Они лежат непокрытыми там, где их убили: в кустах, канавах и на широких лужайках.

Рядом с ними лежат мотоциклы, на которых они ворвались в кибуц после того, как прорвались через пограничный провод. Там же на цветочной клумбе валяются обломки параплана, который пролетел над оборонительными сооружениями Израиля.

Израильским военным пришлось ожесточенно сражаться за то, чтобы отбить Кфар-Азу. Точно так же, как пришлось сражаться и за другие приграничные поселения.

Сегодня утром, подходя к входу в кибуц, мы увидели сотни солдат израильской армии. Мы слышали их радиообмен.

Командир отдал приказ открыть огонь по зданию на стороне Газы. Практически сразу же раздались автоматные очереди, направленные через границу.

Все время, пока мы находились в Кфар-Азе, с территории Газы слышался глухой рокот авиаударов.

Весь Израиль скорбит о гибели такого огромного числа своих граждан.

Но и в секторе Газа тоже гибнут сотни мирных жителей. Международное гуманитарное право четко требует, чтобы все военные защищали жизни гражданских лиц.

Совершенно очевидно, что убийство сотен мирных жителей боевиками ХАМАС является грубым нарушением законов войны. Израильтяне отвергают любое сравнение между тем, как ХАМАС убивает мирных жителей, и тем, как палестинцы гибнут в результате авиаударов.

Генерал-майор Итай Верув, который собирался уйти в отставку, как раз перед тем, как ему пришлось возглавить сражение за возвращение кибуца, настаивал на том, что Израиль соблюдает все свои обязательства в рамках законов войны.

«Я знаю, что мы боремся за наши ценности и культуру… мы будем очень упорными и очень сильными, но мы не растеряем наших моральных ценностей. Мы – израильтяне, мы – евреи», — сказал он.

Генерал категорически отрицал обвинения, что Израиль перестал соблюдать законы военного времени. Однако очевидно, что по мере того, как будет погибать все больше и больше мирных палестинских жителей, Израилю придется столкнуться со все более сильной критикой.

Это — то возможное будущее, заглянуть в которое позволяют события в Кфар-Азе. Оно же прослеживается и в словах не пожелавшего назвать свое имя солдата, с которым я поговорил. Это — его первый опыт настоящей войны, и то, что ему довелось увидеть и пережить, лишь укрепили его решимость сражаться.

Он сказал, что когда они прибыли на место, это был «хаос и террористы повсюду».

Насколько тяжелыми были бои, спросил я?

«Вы даже и представить себе не можете».

Вам когда-нибудь приходилось делать что-то подобное?

«Да, но не так».

Что будет дальше?

«Я не знаю, я делаю то, что мне говорят. Надеюсь, мы зайдем внутрь».

В Газу? Это будет тяжелая битва.

«Да. И мы к этому готовы».

Израильские солдаты говорят, что когда они прибыли на место, то террористы были повсюду

Большинство солдат были из резервных частей. Военная служба всегда считалась жизненно важной частью национального строительства, объединяющей очень неоднородную страну.

Давид Бен Цион, офицер, который в бою за кибуц вел первую волну бойцов и видел кровавую бойню, устроенную ХАМАСом, признал, что среди израильтян есть глубокие политические разногласия, но не сомневался в том, что теперь, перед лицом опасности, они объединились.

В воздухе под жарким средиземноморским осенним солнцем висел сильный запах разлагающейся плоти. Солдаты, выносившие тела, осторожно ходили по руинам домов, опасаясь неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, дома тоже могли быть заминированы. На садовой дорожке лежала граната.

Время от времени они прекращали поиск тел погибших и прятались, заслышав сигналы тревоги, предупреждавшей об очередном ракетном обстреле ХАМАСа.

Когда мы уезжали из Кфар-Азы, тревог стало больше.