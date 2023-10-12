После атаки дрона на российский «Град» его ракеты полетели на вражеские позиции 12.10.2023, 13:08

Видеофакт.

Украинские воины уничтожили вражескую РСЗО «Град» с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, видно, что от удара дрона сдетонировали боеприпасы и несколько ракет улетели на позиции армии РФ.

«Минус один РСЗО «Град» у оккупантов, да еще и с каким эффектом! Группа «Асгард» подразделения «Очі» 120-го ОРБ во взаимодействии с группой «Шарк» 28-й ОМБр элегантно направила дрон-камикадзе в скрытую между домами ракетную установку россиян, после чего началось самое интересное: боеприпасы из «Града» мощно сдетонировали и взяли курс именно в сторону позиций захватчиков», - пишет в комментарии автор публикации.

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