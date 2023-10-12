В Беларуси меняется принцип подачи по польские национальные визы 12.10.2023, 13:14

Как теперь будут принимать документы?

Визовый оператор VFS.global сообщает об изменениях в юрисдикциях по подаче документов на национальные визы в визовых центрах в Минской и Брестской областях.

Теперь с 16 октября гражданам Беларуси нужно подавать документы на национальные визы в визовые центры по территориальному признаку согласно регистрации по месту жительства:

в визовых центрах в городах Минск, Могилев и Гомель — граждане Беларуси, зарегистрированные по месту жительства в Минской области, Могилевской области, Гомельской области и Витебской области

в визовых центрах в городах Брест, Барановичи и Пинск — граждане Беларуси, зарегистрированные по месту жительства в Брестской области

в визовых центрах в городах Гродно и Лида — граждане Беларуси независимо от места регистрации

Владельцам биометрических паспортов при подаче документов в визовых центрах Минской и Брестской областей необходимо указать документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в соответствующей области.

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