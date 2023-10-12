Украинские дроны подбили российский «Смешарик» в Херсонской области

Украинские дроны подбили российский «Смешарик» в Херсонской области3
- 12.10.2023, 14:01
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Захватчикам не помогла даже защитная сетка.
Украинские защитники уничтожили в Херсонской области ракетный комплекс «Тор» российских оккупантов. Цель была поражена в сентябре с помощью трех дронов.
Об этом сообщает Telegram-канал «Досье шпиона».
«Поражение «Смешарика». На фото – уничтожен зенитный ракетный комплекс «Тор» «Смешарик», – говорится в сообщении.
Отмечается, что эту боевую машину оккупанты использовали для прикрытия воздушного пространства на Херсонском направлении.
Возгорание вражеской техники произошло в результате серии атак FPV-дронами. Сообщается, что три дрона достигли цели.
Отмечается, что захватчикам не помогла даже защитная сетка.