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Украинские дроны подбили российский «Смешарик» в Херсонской области

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  • 12.10.2023, 14:01
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Украинские дроны подбили российский «Смешарик» в Херсонской области

Захватчикам не помогла даже защитная сетка.

Украинские защитники уничтожили в Херсонской области ракетный комплекс «Тор» российских оккупантов. Цель была поражена в сентябре с помощью трех дронов.

Об этом сообщает Telegram-канал «Досье шпиона».

«Поражение «Смешарика». На фото – уничтожен зенитный ракетный комплекс «Тор» «Смешарик», – говорится в сообщении.

Отмечается, что эту боевую машину оккупанты использовали для прикрытия воздушного пространства на Херсонском направлении.

Возгорание вражеской техники произошло в результате серии атак FPV-дронами. Сообщается, что три дрона достигли цели.

Отмечается, что захватчикам не помогла даже защитная сетка.

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