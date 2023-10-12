Налоговики опешили из-за удачливых минских бизнесменов, которых интуиция уберегла от проверки 3 12.10.2023, 13:58

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Озарение или вещий сон?

Интуиция уберегла столичных бизнесменов от внеплановой проверки налоговой. О курьезном случае из практики рассказали в Управлении оперативных мероприятий минской инспекции Министерства по налогам и сборам.

В конце сентября в сферу внимания столичных налоговиков попала «интересная и многопрофильная фирма», которая занимается производством, розничной торговлей, а также владеет интернет-магазином.

«Наш практический интерес вызвал тот факт, что почти четыре года с момента подключения кассового оборудования к АИС ККО показатели розничной выручки этой фирмы равнялись нулю. Как так? Касса есть, но розничных продаж нет!» — удивились в налоговой.

На следующей неделе сотрудники оперативного отдела планировали уточнить у профильных специалистов наличие технического сбоя в процессе выгрузки информации в автоматизированную информационную систему контроля кассового оборудования, а в случае его отсутствия — приступить к организации внеплановой оперативной проверки.

«И вот, что именно вчера (11 октября — Прим. ред.) произошло у бизнесменов: озарение, вещий сон приснился — нам это пока неизвестно, но факт остается фактом — впервые почти за четыре года в АИС ККО «прилетели» два первых чека. Накрылась наша проверка «медным тазом»», — вздохнули в налоговой.

В ведомстве отметили, что «бизнесмены-счастливчики», отсрочившие встречу с оперативным отделом в самый последний момент, «пообщаются в более комфортной обстановке со специалистами своей районной инспекции».

«Там за пару лет им все-таки надо будет кое-что объяснить: дебит с кредитом у них не сходится», — рассказали в Управлении оперативных мероприятий минской инспекции Министерства по налогам и сборам.

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