11-летнего белорусского футболиста ждут в «Барселоне» 12.10.2023, 14:07

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Алексей Майоров

Но пока у него нет ВНЖ.

Одиннадцатилетний белорусский футболист Алексей Майоров мог бы прямо сейчас тренироваться в академии «Барселоны», но из-за проблем с документами вынужден временно оставаться в клубе поменьше. Сейчас Леша играет за «Серданьола», рассказывает футбольный агент из Испании Карина Шумета. Разговор с ней вышел на ютуб-канале «Футмол», заметило «Еврорадио».

По словам Карины, семья, приехав в Испанию и начав процесс легализации, обратилась «не к тем людям».

— Их подвели. И вся семья осталась без испанского вида на жительства. А по законам Испании, если у вас нет вида на жительства, вы не имеете права играть в Лиге.

«Барса» ждет его — уже второй год пошел, как они его ждут. Но не могут принять из-за отсутствия документов.

— «Барса» — основная, где конкурс 20 тысяч человек на место? — переспрашивает ведущий ютуб-канала.

— Да, — отвечает агент. — Этого ребенка приглашает и «Барса», и «Мадрид», и «Валенсия». Здесь стоит очередь за этим ребенком. Но он изначально хотел играть в «Барсе», и я надеюсь, его мечта скоро осуществится. Тем более, его там ждут.

Этот ребенок ни минуты не проводит без мяча, говорит Шумета, и в этом главный секрет Алексея.

— А еще у него характер взрослого футболиста. Он очень волевой, сломить его невозможно. Он психически очень устойчив, а психика играет большую роль в формировании футболиста. Он очень социальный ребенок, легко находит общий язык со всеми — может переносить трудности интеграции, языка, разницу в стиле футбола и школ. И он берет на себя колоссальную ответственность за всю команду.

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