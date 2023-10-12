«Во время войны в Израиле чувствую себя безопаснее, чем в Беларуси без войны» 1 12.10.2023, 14:19

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Владимир Короткин

Рассказы жителей Гомеля, недавно переехавших в Израиль.

7 октября боевики ХАМАС начали ракетный обстрел из Сектора Газа и проникли на территорию Израиля. Точное количество погибших неизвестно до сих пор. О том, что сегодня происходит, рассказали «Флагштоку» уроженцы Гомеля, переехавшие в Израиль.

Владимир Короткин, репатриант из Гомеля, рассказал, что в момент нападения ХАМАС на Израиль был в отпуске и вернулся в страну только ночью 9 октября.

— Вместо того, чтобы смотреть из автобуса на красоты Парижа, туристическая группа русскоязычных израильтян сидели в телефонах и волновались за Израиль. Когда нас провожали, для нас, израильтян, был отдельный вход, самый-самый дальний. Нас охраняли человек 15 полицейских с собаками, в бронежилетах, с гранатами. Нас трижды допрашивали, молодые ребята показывали ручную кладь.

Владимир живет в Ашдоде, который находится в 60 километрах от Сектора Газа.

— Днем на улицах города все спокойно, но ночью спишь и слышишь, как бомбят Газа. На улице тишина. Процентов 70 магазинов не работает. Остальные открыты до 5 часов. Закупают туалетную бумагу, воду, консервы на всякий случай. Особого дефицита не ощущается. Железобетонный завод не работает, потому что эта промышленность завязана на Газе, там работают арабы. Поэтому все стройки стоят, работы почти нет. Я еще не выходил на работу, ребята сидели в отпуске полнедели. Русскоязычное радио работает 24 часа в сутки, телевидение тоже.

В Ашдоде также звучат сирены. Люди на время угрозы спускаются в укрытия. Я заметил по сравнению с ранними обстрелами, люди напуганы, детей напугали. Рассказывали, что к нам, в Ашдоде, террористы прорывались, захватили полицейский участок, с мертвых полицейских снимали форму, стучались в дом, и кого им было надо, захватывали. Захватили они в заложники около 200 человек: женщин, девочек, самым младшим 5–10 лет. Стариков вывозили. Здоровых они убивали, а забирали девочек, стариков и женщин.

Владимир уверен в успехе израильской армии.

— К нам приехали американцы с авианосцем, на нем 60 или 70 штурмовиков стоит. И сказали Хезбалле, Ирану, если они только сунутся, будет открыт второй фронт. Сегодня поставил Израиль рекорд — 150 самолетов одновременно в воздухе. При наших-то расстояниях, это мастерство пилотов. Впервые используется такое в мировой практике.

В настоящее время израильская армия проводит ответную операцию в Секторе Газа.

— Окна у нас от взрывов в Газе трясутся. Представляю, что сейчас в Газе. Ее сравнивают с землей. Раньше израильская армия звонила, СМСки посылали жителям, которые живут в доме, который они собираются бомбить, и прежде чем разбомбят этот дом, жители покидали его. Теперь эта практика прекратилась. Сейчас стали все уничтожать, если там что-то случилось, в том числе многоэтажки.

Актуальным остается вопрос израильских заложников, захваченных боевиками ХАМАС.

— Арабы сказали, за то, что мы не соблюдаем нашу договоренность по поводу этой бомбежки, они будут убивать за каждый дом одну заложницу. Что будет с нашими заложниками, сложно сказать. Будет выступление президента Израиля перед родственниками заложников, будет тяжело, но у нас другого выхода нет. Мне кажется, однозначно надо продолжать.

Бывший житель Гомеля Николай переехал в Израиль два года назад. Он не захотел жить в атмосфере репрессий. Сейчас живет на севере страны, в относительной удаленности от текущего места соприкосновения.

— В терробороне Израиля могут быть только вооруженные люди, специально обученные для этого. У многих есть право ношения оружия, особенно у тех, кто в армии служил. Те у кого нет права носить оружие, не могут пойти в терроборону или армию. Слышал, что на юге жителям поселений, на которые нападают террористы, выдавали оружие. Одно нападение отбили жители, сами. А у нас, на севере, рядом граница с Ливаном и Сирией, проникновений террористов не было.

В обыденной жизни Николая не многое изменилось.

— Город живет в том же режиме. У нас не было бомбардировок, обстрелов. Но риск обстрелов северных территорий воспринимается всерьез, со стороны Ливана и Сирии, такая угроза есть. Я собрал рюкзаки, на случай бомбардировок, если будет нужно пойти в убежище, посмотрел, где оно находится.

Николай активно занимается волонтерством.

— Дважды ходил сдавать кровь, оба раза заканчивались пакеты для крови, и уже не принимали, всех разворачивали, и те, кто не успел сдать, шли по домам. Человек 300 не смогли сдать кровь. Потом я изменил вид волонтерства — поехал в магазин, купил, что нужно для солдат. У нас организованы пункты сбора гуманитарной помощи солдатам. На каждой большой улице есть такой пункт, и на больших машинах ее отвозят в военную часть.

В связи с обстановкой уезжать из Израиля мужчина не собирается.

— Я себя чувствую во время войны в Израиле безопаснее, чем в Беларуси без войны».

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