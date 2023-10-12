Суньте Путина в капкан Телеграм-канал «СерпомПо»

12.10.2023, 14:26

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Глава Кремля внезапно разлюбил «остренькое».

Поразительной скромностью отличаются в последнее время выступления великого геополитика и великого неудачника.

На вопрос арабского журналиста об участии нашей страны в ближневосточном урегулировании, Путин сообщил: «Ну почему нет? У нас очень устойчивые отношения с Израилем, у нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетия, наши друзья знают об этом. Россия, на мой взгляд, тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в этот процесс урегулирования. Но острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде не видим».

Извините, но мы употребим глагол «врет». Путин врет.

Потому что масштабы того, что творится в Украине в результате «спецоперации» Путина, Лаврова, Шойгу и других и по срокам, и по жертвам, и по разрушениям превосходят израильско-палестинскую трагедию. Не забудем и карабахскую катастрофу, которая длится не один год. Нетрудно показать, что ее трагическое завершение – личный результат Путина.

И что это великий неудачник вдруг разлюбил «остренькое»? В Грузию в 2008-м влез. В Крым в 2014-м. После этого его «отпускники» воевали на востоке Украины, оттуда же пошла-есть незаконная ЧВК «Вагнер». В 2015 году в Сирию влез. Самолет наш гражданский из-за этого в Египте взорвали. 24 февраля очень хотел «остренького», но теперь, видимо, нахлебавшись, частично решил перейти «на диету» - острый перец «в арсеналах» весь вышел.

Есть еще одна неприятная для Zетеров разного времени призыва новость – на Ближнем Востоке влияние России ноль и ресурсов на то, чтобы на что-то там влиять – нет. Все растащено по виллам, резиденциям, яхтам, сожжено в огне боев в Украине, под санкциями, в процессе «поворота на восток», комичного шоу с африканским сафари и прочей белиберды. Если уже к Киму кинулись, то какие уже здесь возможности? Остался нищий народ, всемирный позор у одних и презрение (Китай в первую очередь) – у других.

На кого там Путин может повлиять? Изворотливый Иран сам по себе. Путинский Лавров миловался с политическим руководством террористического ХАМАСА и что? Что там за влияние на этих бандитов? «Полковнику никто не пишет, полковника никто не ждет» - поют сунутые в иноагенты музыканты из «Би-2».

Обратите внимание, какие страны практически что-то делают сейчас на Ближнем Востоке – США и Египет в первую очередь. США не ссылаются на остроту, а работают. Но где же путинская дружба с египетским руководством? Что же он стоит руки в карманы? Да потому что нечего всерьез предложить.

Это не просто провал, друзья, это закат остатков империи. Украина, Карабах, Ближний Восток, Европа, Америка. Идет не обвал, он уже прошел – сейчас рушатся декорации, которые возвели пропагандисты-имитаторы для того, чтобы скрыть развалины «внешней политики» руководителей – наследников Российской империи по чекистской линии. Только и умеют, что хватать, репрессировать и писать муру, как Патрушев и Нарышкин.

Это закат, друзья. Неважно, сколько еще будет править Путин. Пусть правит дальше – чтобы при нем все закончилось. Чтобы последней в стране букве «Z» на театре спятившего Машкова было ясно - это Путин все нам устроил и страну прикончил вместе с Лавровым и проч. Чтобы не на кого было им списывать. Изберите Путина еще раз 24 марта, Кириенко и Памфилова, суньте его в капкан. Сделайте нам радость. «Пусть сильнее грянет буря».

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