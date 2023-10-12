Половина белорусов расплачивается без налички 5 12.10.2023, 14:36

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Более 80% населения имеют как минимум одну карточку.

Нацбанк провел исследование, в котором оценил платежное поведение населения, организаций торговли и сервиса. Оказалось, белорусы всем сердцем полюбили безналичный расчет и, похоже, не собираются отказываться от такого способа оплаты товаров и услуг.

В опросе поучаствовали 1107 человек старше 18 лет. Согласно исследованию, более 80% населения имеют как минимум одну карточку, половина держателей которых совершают оплаты в интернете. По две карточки есть у каждого четвертого участника опроса. Безналичным способом совершается более 50% платежей (как по сумме, так и по количеству).

49% респондентов предпочитают оплату карточкой или иными способами безналичной оплаты товаров и услуг. Причем для 38% участников опроса в равной степени привлекательными являются как наличные, так и безналичные деньги.

Безналичные способы оплаты чаще всего выбирают белорусы в возрасте 30—50 лет (48,4%) и молодые люди 18—29 лет (45,3%). Карточкой и другими способами безналичной оплаты пользуются лишь 17% пожилых людей старше 60 лет.

К слову, безналичный расчет выбирают 47,3% горожан и 29,9% сельских жителей.

Чаще всего безналичные способы оплаты люди используют при покупках в интернет-магазинах (70,9%), при оплате кредитов и рассрочек (58,5%), счетов ЖКУ (52,9%). 36,6% опрошенных пользуются «пластиком», когда расплачиваются в магазинах.

А вот наличку люди чаще всего выбирают на рынках и в киосках (72,4%), в общественном транспорте (70,5%) и при оплате бытовых услуг (57,4%).

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