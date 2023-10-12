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Неизвестный нанес Азаренку «20 ударов по голове и плечам»

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  • 12.10.2023, 14:47
  • 7,274
Неизвестный нанес Азаренку «20 ударов по голове и плечам»

Пропагандист написал заявление в милицию.

Благодаря «Киберпартизанам» «Радыё Свабода» стало известно, что по заявлению пропагандиста Григория Азаренка заводилось уголовное дело, когда во время акции в память погибшего Романа Бондаренко «неизвестное лицо нанесло около 20 ударов по голове и плечам».

Результаты его расследования неизвестны.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Азаренку дала оплеуху известная переводчица Ольга Калацкая.

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