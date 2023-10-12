Маски сброшены Виктория Зубкова, planeta.press

12.10.2023, 14:56

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В России началось «осеннее обострение».

Утром 7 октября боевики ХАМАСа прорвались из сектора Газа в Израиль, нападая на города и поселения, убивая мирных жителей и военных, угоняя беззащитных женщин и детей в плен. Одновременно территория подверглась массированному ракетному обстрелу. По состоянию на 11 октября, число погибших превысило отметку в 1300 человек, более трех тысяч ранены, судьба сотен пропавших неизвестна.

«Это не война, это не поле битвы, это резня. Вы видите детей, их матерей и отцов, в их спальнях и в их защищенных комнатах, и как их убивали террористы — это не война», — цитируют мировые СМИ генерал-майора ЦАХАЛ Итая Верува. От опубликованных фотографий и видео из освобожденных городов и поселений стынет кровь.

В российском информационном пространстве ликование переливается через край. Обсуждают несколько нарративов: 1) в эскалации конфликта на Ближнем Востоке виноваты страны НАТО; 2) любой конфликт в мире выгоден России; 3) западные страны не смогут помогать одновременно Украине и Израилю, а потому пожертвуют первой ради второго.

«Страна, которая не воюет со своими соседями, опять воюет со своими соседями, — гогочет один из главных рупоров Кремля Маргарита Симоньян. — Ждем исхода русских пацифистов. Впрочем, не, не ждем». Надо отметить, что заявление главреда RT оказалось самым «травоядным». «Арабы добивают еврейских детей. Это месть за годы пыток и издевательств над несчастными арабскими детьми. Вот так выглядит настоящая Буча»; «Арабы везут пока живую трофейную израильтянку. Руки, ноги сломанные, крови. Кстати, напоминаю, что недавно США дали Израилю намоленный безвиз. Поэтому еврейка умирает счастливой»; «Ни капли жалости и сострадания, парашу о «на четверть бывший наш народ» оставим в прошлом» — «z-сетка» полыхает ненавистью и злорадством в приступе осеннего обострения антисемитизма.

Россия упала на дно после попыток Путина «поиграть» в украинский антисемитизм, но со дна постучали. 5 сентября Путин назвал отвратительным, что Владимир Зеленский, являющийся этническим евреем, якобы прикрывает героизацию нацизма в стране. «Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека — этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства», — заявил он. А теперь его челядь с улюлюканьем комментируют видео, на которых «арабы добивают еврейских детей» и возят «пока живую трофейную израильтянку».

Глобальная «ось зла» сформирована, и она будет и дальше разжигать военные конфликты по всему миру. Без кардинальной решения проблемы первопричины — бороться с последствиями бесполезно.

У России в союзниках остались Северная Корея и Иран. Иран — это ХАМАС, и наоборот. Ракеты, которые запускаются по Израилю и Украине, изготовлены преимущественно в Иране. Поэтому у «z-сетки» случился приступ восторга. Израиль и Украина для них — символ другой культуры, пример демократического государства, что не может не вызывать зависть и раздражение в путинском лагере.

В РФ на бытовом уровне антисемитизм присутствовал всегда, он фактически был неофициальной частью советской идеологии, не говоря о «профессиональной» идеологии чекистов. Информационный взрыв «z-помоек» связан как с их базовым антисемитизмом и антиукраинством, так и с пониманием того, кто в этой истории для них «свой».

В июле прошлого года Госдеп США опубликовал доклад о том, как Россия очерняет Украину, прибегая к антисемитизму. Один из наиболее часто встречающихся сюжетов, используемых пропагандой в целях дезинформации для оправдания войны — ложные доводы о том, что цель России якобы заключается в «денацификация» Украины. Нарративом о нацизме и ужасе Второй мировой войны и Холокоста Путин стремится подорвать легитимность и демонизировать Украину, проводя ложные параллели между агрессией Москвы против Украины и борьбой СССР с нацисткой Германией, подрывая глобальные усилия по борьбе с антисемитизмом, распространяя одну из самых коварных форм антисемитизма — искажение истории Холокоста.

В первые дни полномасштабного вторжения России более 140 известных историков осудили «отождествление украинского государства с нацистским режимом, чтобы объяснить неспровоцированную агрессию» России. В открытом письме они отметили, что «подобная риторика не подтверждается никакими фактами, она отвратительна с моральной точки зрения и глубоко оскорбительна для памяти миллионов жертв нацизма и тех, кто мужественно воевал против него, включая российских и украинских солдат Красной Армии». И «в этот роковой момент» они «решительно отвергают злонамеренное искажение российским правительством истории Второй мировой войны в целях оправдания собственного насилия». Яд ва-Шем и Мемориальный музей холокоста в США также осудили проводимые Россией «ошибочные сравнения с нацистской идеологией и действиями» и ее ложные заявления о том, что «демократическая Украина нуждается в «денацификации».

Путина не смущает, что Владимир Зеленский — еврей, а его родственники были убиты нацистами во время Второй мировой войны. Израильское издание The Jerusalem Post признало президента Украины самым влиятельным евреем 2022 года. Владимир Зеленский опередил в рейтинге госсекретаря США Энтони Блинкена, премьер-министра Израиля Яира Лапида и премьер-министра Франции Элизабет Борн.

Россия продолжает распространять ложные сюжеты в попытке поставить под сомнение его «еврейство». В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в качестве ответа на вопрос итальянского журналиста о корнях Зеленского заявил, что «у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь», добавив, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи». В Израиле потребовали извинений, назвав обвинения «непростительными и возмутительными», а «цель такой лжи… обвинить самих евреев» в организации Холокоста, однако внешнеполитическое ведомство обвинило Израиль в «антиисторических заявлениях» и поддержке «неонацистского режима в Киеве».

Но сегодня маски сброшены.

Италия, Франция, Германия, Великобритания, Украина, Евросоюз, США, Таиланд и другие страны осудили атаки ХАМАС и поддержали Израиль. Действия группировки поддержали Иран и Сирия — «коллеги» России, которая прямо так и не осудила действия боевиков.

Кроме того, не исключена причастность РФ к атаке, в том числе в виде обучения боевиков российскими инструкторами и поставок оружия, в частности, трофейного западного для очернения Украины. Сценарии не войны, не поля битвы, а резни очень похожи…

Виктория Зубкова, planeta.press

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