Американец выиграл джекпот из-за «непреодолимого желания» сыграть в лотерею 1 12.10.2023, 15:00

Мужчина шел домой после завтрака и почувствовал «инстинкт».

Мужчина из Северной Каролины сказал, что он почувствовал «инстинкт», который заставил его остановиться и купить лотерейный билет, в итоге его интуиция не подвела, он получил приз в размере 100 000 долларов.

По словам Ларри Данн из Кингз-Маунтин (Северная Каролина), он шел домой после завтрака, когда почувствовал непреодолимое желание остановиться и купить быстрый лотерейный билет, пишет UPI.

Он остановился выбрал билет Black Titanium за 30 долларов.

Данн вернулся к своей машине, где увидел приз в 100 000 долларов.

«Меня это шокировало, действительно. Потом я пошел домой и сказал жене, что выиграл. Она была очень взволнована», — сказал мужчина.

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