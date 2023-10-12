Американец выиграл джекпот из-за «непреодолимого желания» сыграть в лотерею

Американец выиграл джекпот из-за «непреодолимого желания» сыграть в лотерею1
- 12.10.2023, 15:00
Мужчина шел домой после завтрака и почувствовал «инстинкт».
Мужчина из Северной Каролины сказал, что он почувствовал «инстинкт», который заставил его остановиться и купить лотерейный билет, в итоге его интуиция не подвела, он получил приз в размере 100 000 долларов.
По словам Ларри Данн из Кингз-Маунтин (Северная Каролина), он шел домой после завтрака, когда почувствовал непреодолимое желание остановиться и купить быстрый лотерейный билет, пишет UPI.
Он остановился выбрал билет Black Titanium за 30 долларов.
Данн вернулся к своей машине, где увидел приз в 100 000 долларов.
«Меня это шокировало, действительно. Потом я пошел домой и сказал жене, что выиграл. Она была очень взволнована», — сказал мужчина.