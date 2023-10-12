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Палестинские боевики используют водопроводные трубы для производства ракет

  • 12.10.2023, 15:13
  • 5,132
Палестинские боевики используют водопроводные трубы для производства ракет

Видеофакт.

ЕС строит водопроводы на палестинских территориях, но есть риск, что ХАМАС может использовать их для создания самодельных ракет, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что еще в 2021 году появилось видео, где боевики раскапывают в пустыне трубы и делают из них ракеты. Однако ЕС не остановил свои программы по финансированию водопроводов и за последние 10 лет выделил около 100 миллионов евро на строительство инфраструктуры в районах, которые контролируются ХАМАСом.

«Те, кто руководит дипломатией ЕС, наивны. Необходимо провести разумную оценку безопасности, прежде чем давать деньги налогоплательщиков палестинским организациям на инфраструктуру, которая может быть использована террористами ХАМАСа в военных целях», — заявил исполнительный директор брюссельского аналитического центра Франк Фуреди.

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