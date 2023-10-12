Палестинские боевики используют водопроводные трубы для производства ракет 12.10.2023, 15:13

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Видеофакт.

ЕС строит водопроводы на палестинских территориях, но есть риск, что ХАМАС может использовать их для создания самодельных ракет, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что еще в 2021 году появилось видео, где боевики раскапывают в пустыне трубы и делают из них ракеты. Однако ЕС не остановил свои программы по финансированию водопроводов и за последние 10 лет выделил около 100 миллионов евро на строительство инфраструктуры в районах, которые контролируются ХАМАСом.

«Те, кто руководит дипломатией ЕС, наивны. Необходимо провести разумную оценку безопасности, прежде чем давать деньги налогоплательщиков палестинским организациям на инфраструктуру, которая может быть использована террористами ХАМАСа в военных целях», — заявил исполнительный директор брюссельского аналитического центра Франк Фуреди.

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