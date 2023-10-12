«Сообщил, что летит на Кубу для организации дня рождения шейха из ОАЭ» 16 12.10.2023, 15:17

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Минчанка познакомилась с «солидным бизнесменом» и осталась без 120 тысяч рублей.

В июле этого года 35-летняя минчанка в популярном приложении для знакомств завязала отношения с неким Виктором. Тот рассказывал, что организовывает различные мероприятия по всему миру. В переписках он всегда был очень внимательным, интересовался жизнью минчанки и выражал симпатию, что вызывало доверие у женщины. При этом мужчина неоднократно упоминал, что деньги на развитие бизнеса он заработал с помощью инвестиций в криптовалюту, сообщает Следственный комитет.

Спустя время Виктор сообщил, что летит на Кубу для организации дня рождения шейха из ОАЭ и предложил перед вылетом помочь минчанке попасть в команду его друга, с помощью которого он заработал свой капитал. Та поверила.

В ходе беседы «брокер» рассказал, что занимается инвестициями на биржах, включая валютные и сырьевые рынки. Взамен на полное сопровождение деятельности попросил 10% от прибыли. Минчанка согласилась и передала ему все необходимые для регистрации данные.

В течение двух недель женщина под руководством куратора регистрировалась на сайтах, пополняла счет и переводила деньги. А когда захотела вывести их, ей сообщили, что это невозможно. И только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию.

Всего на счета, подконтрольные злоумышленникам, минчанка перечислила более 122 тысяч рублей.

Первомайский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

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