Россия начала эвакуацию из Токмака 12.10.2023, 15:20

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Вывезено несколько подразделений.

Мэр временно захваченного Мелитополя Иван Федоров заявил, что из-за наступления Сил обороны Украины на Запорожском направлении российские оккупанты частично эвакуируют свои подразделения из Токмака в другие оккупированные города.

Об этом он сказал в комментарии для «Радио Свобода».

«Ежедневно наши военные продвигаются шаг за шагом на Запорожском направлении в сторону Мелитополя. Какую тенденцию мы имеем по врагам? Прежде всего, сегодня мы уже можем подтверждать информацию, что враг вывез некоторые свои подразделения из Токмака, Молочанска», — отметил Федоров.

По его словам, из Токмакского нелегального «исполкома» вывезли почти половину сотрудников. Оккупанты также эвакуировали некоторые образовательные учреждения и подразделения ФСБ. Кроме того, все военные вывезли из Токмака своих родственников.

«К сожалению, пока они перевозят их во временно оккупированный Мелитополь. Но я уверен, что это точно ненадолго», — подчеркнул городской голова Мелитополя.

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