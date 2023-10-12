Украинские диверсанты провели дерзкую вылазку на территории Херсонской области

Украинские диверсанты провели дерзкую вылазку на территории Херсонской области2
- 12.10.2023, 15:52
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Операция прошла под покровом ночи.
Одно из диверсионных подразделений украинской армии совершило вылазку на оккупированную территорию Херсонской области.
В ходе операции были ликвидированы российские военные, которые передвигались на автомобиле и были перехвачены прямо во время езды. Операция была проведена под покровом ночи с использованием беспилотника с тепловизионной камерой. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».
На опубликованных кадрах видно, как четыре украинских спецназовца ведут огонь из стрелкового оружия по кабине машины, после чего автомобиль сворачивает на обочину и останавливается. По всей вероятности, водитель авто погиб сразу. Далее четверо бойцов ВСУ вплотную приблизились к машине и ликвидировали второго пассажира. Обыскав машину, группа диверсантов скрылась.