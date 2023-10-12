Величие на выселках Telegram-канал «СерпомПо»

12.10.2023, 16:20

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Путин посещает с визитом Кыргызстан. Это прорыв.

В каждом акте этого визита сквозит величие.

Проехаться мимо кыргызских деревень, созерцая заборы на фоне красивых хребтов, вручить орден президенту Жапарову, прочитать речь на двадцатилетии открытия авиабазы Кант. Мир потрясен свершениями.

«Вот и всё, что было, вот и все, что было. Ты, как хочешь это назови»

В Украине идут тяжелые бои. На Ближнем Востоке трагедия Израиля и Газы. Мир в тревоге и движении. Но великого геополитика нигде не ждут, он никому и нигде не нужен, поскольку бесполезен или вреден.

Что делать великому неудачнику? Отправиться на выселки. Туда, где пока уважают. Стать первым парнем в геополитической деревне. Правда, электроэнергетику в этой «деревне» (советское наследие) модернизируют китайцы.

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