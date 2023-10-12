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Лукашистам до сих пор не дает покоя протестный хоровод в Бресте

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  • 12.10.2023, 16:28
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Лукашистам до сих пор не дает покоя протестный хоровод в Бресте

Людей до сих пор задерживают.

Следственный комитет заявил, что по «хороводному делу» привлечено к ответственности уже более 130 человек. Речь идет о демонстрации в Бресте в сентябре 2020 года, когда жители города водили хоровод на одном из перекрестков.

Это было квалифицировано по ст. 342 УК («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций»).

Следственный комитет также сообщает, что уже в этом году была установлена личность 50-летней брестчанки. Якобы ее нашли, анализируя имеющиеся в деле видеозаписи.

Женщина была задержана, ее привлекли к административной ответственности за распространение экстремистских материалов, а также предъявили уголовное обвинение по ст. 342. Сейчас дело в отношении нее передано в прокуратуру для направления в суд.

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