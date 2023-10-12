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Глава украинской разведки объяснил, почему живет в своем кабинете вместе с женой

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  • 12.10.2023, 17:12
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Глава украинской разведки объяснил, почему живет в своем кабинете вместе с женой

Буданов живет в кабинете с начала войны.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью, которое 12 октября опубликовано на YouTube-канале «Украинской правды», рассказал, почему с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину живет в своем кабинете.

«Чем вы сейчас интересуетесь, кроме войны?» – спросил у начальник украинской разведки журналист издания Роман Кравец.

«Сейчас, к сожалению, сфера моих интересов достаточно ограничена, вы же видите. То, что я здесь живу, – это не потому что мне нравится. Это из-за дефицита времени», – ответил Буданов.

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