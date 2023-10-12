Ученые рассказали, как на современных людей влияют гены неандертальцев 1 12.10.2023, 17:14

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Нынешние потомки неандертальцев несут три варианта генов.

Ряд исследований давно подтвердил, что Homo sapiens и неандертальцы регулярно скрещивались. Любовь между ними имела генетические последствия для современного человека, пишет сайт techinsider.

К примеру, исследователи выяснили, что гены неандертальцев могут помешать некоторым людям эффективно усваивать лекарства. Другая научная работа показала, что они также могут повлиять на форму носа современного человека.

Теперь ученые обнаружили, что неандертальские гены способны сделать некоторые людей более чувствительными к боли.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology, ученые проанализировали генетические образцы более 7000 человек и обнаружили, что люди, несущие три варианта гена неандертальцев, более чувствительны к некоторым типам боли.

Исследователи измерили чувствительность к боли у 1623 колумбийцев и обнаружили, что три варианта гена SCN9A (M932L, V991L и D1908G) связаны с более высокой чувствительностью к механической боли в мягких тканях, но не боли тепловой или связанной с давлением. При этом, ношение сразу трех вариантов усиливало чувствительность.

Команда также изучила почти 6000 человек из Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики и Перу. Среди них были 46% коренных американцев, 49,6% европейцев и 4,4% людей африканского происхождения. Исследователи обнаружили, что три варианта неандертальских генов чаще встречались в популяциях с большей долей индейского происхождения.

Исследователи точно не знают, почему неандертальцы были более чувствительны к механической боли. Возможно, это помогало им избежать серьезных травм. Однако для конкретных выводов требуются дополнительные исследования.

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