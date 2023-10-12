«Это ниже моего достоинства» 12.10.2023, 17:33

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Фото: Reuters

Временный поверенный в делах Израиля в Беларуси отказался комментировать риторику лукашенковской пропаганды.

Израильские СМИ резко отреагировали на статью в провластной «Минской правде», где атака ХАМАС на Израиль называется «победой Москвы и Минска». Они подчеркнули, что российские (а вместе с ними белорусские) пропагандисты одобряют действия террористов, которые могут быть на руку РФ. Как воспринимает подобные заявления израильское посольство в Минске?

С просьбой прокомментировать риторику пропаганды «Зеркало» обратилось к временному поверенному в делах Израиля в Беларуси Цви Миркину.

— Безусловно, Израиль в шоке [от нападения], — начал дипломат с описания ситуации в своей стране. — Это очень тяжелые события. В Израиле мало людей, которых это бы не затронуло. Вот и меня тоже затронуло, потому что погибли сыновья двух моих знакомых и мой сокурсник по университету. Все трое — в субботу в бою с террористами. И в такой ситуации Израиль мобилизуется очень быстро. Уже за первые два дня было призвано 300 000 резервистов. Я думаю, вы видели в новостях и очереди в пункты сдачи крови, и очереди людей, которые возвращаются в Израиль, чтобы прибыть в свои резервные части. Подобное мерзкое, трусливое убийство, совершенное людьми, потерявшими человеческий облик, без реакции не останется. Израильское правительство ясно это объяснило.

А вот насчет риторики белорусской пропаганды, которая поддерживает ХАМАС, Цви Миркин высказался довольно коротко:

— Я не хочу опускаться до того, чтобы комментировать эти материалы. Это ниже моего достоинства. Но могу сказать, что вижу реакцию белорусского общества: цветы, которые приносили к посольству, письма, которые мы получаем.

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