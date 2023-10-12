Зеркальный ответ Telegram-канал «СерпомПо»

12.10.2023, 17:41

6,292

Фото: Getty Images

Трудная задача встает перед путинскими «дипломатами».

Готовится визит солидарности президента Зеленского в Израиль. Согласуется дата.

Надо же дать какой-нибудь «зеркальный ответ» с путинской стороны. Какие варианты?

Лететь самому Пу в Израиль, сами понимаете, опасно. Можно было бы, конечно, отправить двойника Васильича, но это очень ценный кадр – им рисковать не стоит.

Есть, конечно, безотказный Лавров. Этот полетит хоть на Луну (подпрыгнув вместе с Рогозиным на батуте) и будет вещать о многополярности. Но в Израиле сегодня, сами понимаете, такого рода речи не к месту.

Но вот есть же решение. Зеленский полетит в Израиль, а Лавров – к своим партнерам из ХАМАС! Два дня назад ХАМАС похвалил путинских «дипломатов» в ООН, о чем с гордостью сообщила РИА «Новости»: «Позиция России (в заседании Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту) была очень достойной... Россия не позволила США и Израилю продвинуть свою резолюцию в Совете Безопасности». На фоне зверств ХАМАС эта похвала то, что надо.

В общем, надо «дать прикурить» Зеленскому – десантировать Лаврова в сектор Газа и депутата-«единоросса» Хинштейна ему в помощь – для усиления. Будет Лаврова одергивать.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».