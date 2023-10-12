МОК отстранил Олимпийский комитет России 12.10.2023, 17:55

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До дальнейшего уведомления.

Международный Олимпийский комитет в четверг приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за войны против Украины, пишет The Moscow times.

МОК заявил, что после признания Олимпийских советов Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей ОКР будет немедленно отстранен от участия в Олимпийских играх и не будет иметь права на финансирование.

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений», - сообщил ОКР в телеграм-канале.

«ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем».

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