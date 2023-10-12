Работники Минского мебельного центра в Молодечно взбунтовались из-за перерывов 12.10.2023, 18:09

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Санстанция разрешила дополнительные «перекуры», а руководство продолжило штрафовать за них.

Работник Минского мебельного центра в Молодечно рассказал «Зеркалу», что им запрещают покидать рабочие места на дополнительные перерывы. Их установила санстанция из-за повышенной температуры в помещениях, где они работают. Несмотря на предписание, говорит работник, за перерыв вне обычного графика можно схлопотать штраф.

Имя собеседника изменено в целях безопасности.

По словам Егора, одного из работников Минского мебельного центра, проблемы с высокой температурой в цехах предприятия появились еще в 2021 году. Руководство не хотело идти навстречу сотрудникам, из-за чего они были вынуждены обратиться к журналистам.

В июне 2021 года в газете «Минская правда» вышла заметка о сильной жаре в цехах Минского мебельного центра. Сейчас этот материал на сайте газеты недоступен, но его копия сохранилась на странице издания Kraj.by. В нынешнем году проблема с высокой температурой воздуха в цехах ММЦ повторилась.

— К нам опять приехала санстанция, руководство получило штраф, и нам сделали дополнительные перерывы, — объясняет Егор. — Но в итоге все осталось только на словах. Начальник отдела техники безопасности от руки написал время дополнительных перерывов и сказал, что этот график — на усмотрение мастеров и начальников. Пару недель нас никто не трогал, а потом начальство «забило» на предписание санстанции, и все вернулось к начальной точке.

По словам Егора, даже после того как температура воздуха на улице снизилась, в цехах ММЦ все равно жарко.

— В цехах висят градусники, и каждый может видеть, какая сейчас температура, — рассказывает Егор. — Несмотря на то, что на улице похолодало, у нас очень жарко, в конце сентября доходило до +32 градусов. И конечно, люди выходят на улицу чаще, чем предусмотрено графиками. Руководство предприятия следит за сотрудниками через камеры наблюдения, и в случае отсутствия на рабочем месте могут лишить премии.

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