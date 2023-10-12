Правительство РФ заложило в бюджет выплаты на 100 000 погибших в Украине солдат 12.10.2023, 18:19

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На войне против Украины РФ уже потеряла около 284 890 солдат.

Российское правительство в бюджете на 2024 год увеличило объем средств для ежемесячных компенсаций семьям погибших в Украине военных. Издание «Можем объяснить», проанализировав проект федерального бюджета на 2024–2026 годы, утверждает, что средства закладывались из расчета на 100 000 погибших.

Родственники погибших военнослужащих получают единовременные страховые многомиллионные суммы, а также ежемесячную компенсацию. Она составляет 21 922,12 рубля в месяц и распределяется поровну между членами семьи погибшего. Эти средства выделяются из Социального фонда России, который объединил в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Распоряжается фондом Министерство труда и соцзащиты.

Согласно бюджету на 2024 год, по статье, которая касается выплат родственникам военных, которые получили ранение или погибли, выделено 16,335 млрд рублей. Из них 9,987 млрд рублей предназначены для ежемесячных выплат семьям раненых. Это примерно на миллиард больше прошлогодней суммы.

Оставшиеся средства, за вычетом организационных расходов, выплачивают в качестве компенсаций членам семей погибших военнослужащих. В бюджете на это заложено 5,798 млрд рублей, из которых почти 550 млн рублей предусмотрено на ремонт домов семей военных, потерявших кормильца.

Если разделить оставшиеся 5,248 млрд рублей на размер ежемесячной выплаты в 21 922,12 рубля, получится, что государство выплачивает родственникам 239 300 погибших военных ежемесячное пособие. Однако это количество включает в себя погибших не только в Украине, но и в других войнах или при исполнении служебных обязанностей.

По сравнению с 2022 годом эти расходы выросли более чем в два раза. Разница в 2,250 млрд рублей свидетельствует о необходимости дополнительных средств для выплат 102 700 погибших за время конфликта в Украине.

Всего за время полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне против Украины около 284 890 солдат.

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