В пятницу в Беларуси ожидается до +18 градусов 12.10.2023, 18:24

Преимущественно без осадков.

В Беларуси 13 октября ожидаются туман и сильный ветер. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, ночью местами порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 2 до плюс 8 градусов, а днем — от 12 до 18 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».